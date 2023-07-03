'Ждать можно чего угодно': Симоньян 'переобулась' и заявила, что теперь никто не знает, кто такой Пригожин. Видео

Российские пропагандисты продолжают "сливать" владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после его неудачной попытки военного переворота в РФ. Обычно они благосклонно относились к куратору убийц-наемников, но теперь заявляют, что "не понимают", кто он такой.

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Об этом в эфире своего шоу говорила, в частности, кремлевская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян. По ее словам, пока непонятно, чего ждать дальше (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сейчас никто не понимает, кто такой Пригожин. Я знакома с Пригожиным много лет – я не понимаю. Президент наш, знакомый с ним десятилетиями, – не понимает. Никто не понимает. Вот после этого ждать можно чего угодно", – отметила Симоньян.

В то же время напомним, что ранее Симоньян оправдывала мятеж Пригожина. По ее мнению, главарь ЧВК "просто психанул", потому что, мол, вернулся из зоны боевых действий с "измененным психотипом". Этот бред пропагандистка с серьезным видом выкладывала на видео, фрагмент которого появился в сети.

По ее мнению, причин "психануть" у Пригожина более чем хватало.

"Перечислялись причины. Но боеприпасы – вся страна об этом знала. Я выходила на улицу – прямо в парикмахерскую, в кафе, к зубному, еще куда-то, – люди подходили на улице: "Объясните, почему Пригожину не дают боеприпасы". Потом, ну нельзя сказать, чтобы вся страна, особенно после мобилизации, была влюблена в руководство минобороны, правда? Давайте называть вещи своими именами", – заявляла Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с их лидером Евгением Пригожиным в России запустили кампанию по дискредитации "вагнеровцев". Так, недавно на кладбище во Владивостоке неизвестные сняли с могил ликвидированных оккупантов флаги "Вагнера";

– Минобороны России расторгло контракт с кейтеринговой компанией "Конкорд", принадлежащей куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Кроме того, российский регулятор Роскомнадзор заблокировал доступ на территории РФ к сайтам, с ним связанным, в частности и к так называемой фабрике троллей, а в Санкт-Петербурге со здания "ЧВК Вагнер Центр W" демонтировали вывеску.

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