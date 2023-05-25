'Зэки закончились?' Пригожин устроил шоу с выводом ЧВК 'Вагнер' из Бахмута и нарвался на неудобные вопросы россиян. Видео

Главарь российской частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута на замену регулярным ВС РФ. Он отметил, что к 1 июня все наемники "музыкального оркестра" отойдут в тыл, а после "отдыха и подготовки" получат новые задания.

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В видео от 25 мая "повар Путина" продемонстрировал двух боевиков – "Бибера" и "Долика" – которые руководили "захватом" города, а теперь помогут в этом российским военным. На это неоднозначно отреагировали граждане РФ, поддерживающие усилия "вагнеровцев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах главарь ЧВК обменивается рукопожатиями с несколькими наемниками, чьи лица спрятаны за балаклавами.

На фоне руин (неизвестно, действительно ли это Бахмут), он говорит им, что они покидают город для того, чтобы отдохнуть и перемонтировать технику, а потом вернутся на фронт и будут выполнять другие задачи.

По словам Пригожина, регулярным войскам РФ его наемики оставляют не только "позиции и подвалы", но и технику, боекомплект и даже сухпайки.

При этом основатель ЧВК иронично заверл, мол, если регулярной армии России будет трудно "удерживать" позиции, он оставит им в помощь главных "вагнеровцев" – "Бибера" и "Долика". Пригожин подчеркнул, что именно эти двое управляли всей кампанией "Вагнера" в Бахмуте.

"Вот "Бибер" и "Долик". Как только военным будет трудно, то они станут и преградят путь украинской армии. Парни, не обижайте военных! Если что – они вместе с ними", – заявил он, показывая на камеру двух хлыщеватых наемников.

Примечательно, что некоторые россияне похвально отозвались о такой "рокировке" оккупантов. Сторонники войны утверждали, мол, "вагнеровцы" вполне "заслужили" передышку.

Но при этом многие расценили ситуацию, как "зраду". Они считают, что российское минобороны однозначно "не удержит" город так, как это делал Пригожин со своими "музыкантами".

"Зеки закончились", "Ну хорошо, хоть "Бибера" и "Долика" оставил", "Провинились где-то, и не нужны уже в ЧВК", "Пригожин валит в Африку", "А МО часом руины эти не сольет???" – комментировали россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительное заявление Пригожина о "взятии" Бахмута и в то же время больших потерях ЧВК вызвало неожиданный эффект в России. Аналитики ISW рассказали о расколе в инфопространстве РФ, который продолжает нарастать.

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