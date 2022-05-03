'Завязли мы тут надолго, это не 2014 год': раненый оккупант назвал слабые места российской армии. Видео

Офицер морской пехоты ВС РФ Иван Отраковский признал мощь украинской армии, отметив, что война против Сил обороны Украины не сравнима с тем, что было в 2014 году. Силу сопротивления наших воинов он испытал на своем опыте – оккупант попал под минометный обстрел, его привезли в российский госпиталь.

Лежа на больничной койке, в комментарии российскому YouTube-канала "Спец" он заявил, что "россияне увязли здесь надолго". Интервью распространил украинский журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Значит, надолго мы завязли. С той стороны воюют хорошо, особенно артиллерия, минометчики – работают на пять баллов", – признался офицер путинской армии.

Он отметил, что очень много оккупантов "перемалывает" именно на артиллерии. А основная масса потер в рядах российских военных – это результат осколочных ранений.

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Еще одной из причин гибели собственных солдат оккупант Отраковский считает слабую радиосвязь в их войсках – ее он называет "самой поганой". Также говорит, что в российской армии сильно хромает обеспечение. А третья причина – слабое взаимодействие войск.

"К сожалению, все это есть. Если мы возьмем пример Второй мировой войны, то сейчас идет 1941 год. Ждем, что наконец-то сумятица закончится и начнутся 1942-43 гг. – то есть нормальное ведение войны", – высказался захватчик.

Морпех вражеских сил подчеркнул, что действия России против Украины – это не "спецоперация", а война. При этом призывал "уничтожать все" в нашей стране.

"Кинули войска в лоб и думали, что вот так сейчас они (украинские военные. – Ред.) все разбегутся, как в 2014 году. Сейчас совсем другая у них армия, четкая подготовленность, артиллерия пристреленная", – пояснил оккупант причини поражения ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, из перехваченных разговоров оккупантов стало известно, как страна-агрессор скрывает свои потери в Украине перед собственным народом. В частности, тела мертвых военных РФ вывозят маленькими партиями и ночью.