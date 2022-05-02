Тела погибших в Украине оккупантов везут в РФ маленькими партиями и ночью. Аудиоперехват

В рядах путинской армии продолжают скрывать безумные потери, которые они несут в войне против Украины. Чтобы земляки не могли понять настоящие масштабы, трупы россиян перевозят в РФ небольшими партиями и исключительно в ночное время.

Это засвидетельствовал разговор российских оккупантов, который удалось перехватить в Запорожской области. Аудио опубликовала украинская Служба безопасности в YouTube (чтобы прослушать запись, доскролльте новость до конца).

В СБУ подчеркнули, что такой подход к транспортировке умерших захватчиков значительно увеличивает срок доставки. Поэтому иногда их родственникам приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать.

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Так, в ходе беседы один из захватчиков интересуется у товарища, не отправлял ли он Макеевича, потому что "жена переживает, что его уже шесть дней везут". Тот отвечает, мол "200-го", предварительно, уже "привезли сегодня и должны опознать".

"Да их маленькими пачками везут, чтобы народ не оху*вал. И ночью. Понимаешь? Вот что", – объясняет оккупант и спрашивает, как там его товарищ.

Тот в ответ жалуется, что со всего состава его роты, а это около 100 людей, в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять не захотели продолжать участвовать в войне и написали заявление об отказе.

"Поэтому украинские защитники продолжают качественно делать свое дело: по официальным данным, ВСУ уничтожили уже более 23,8 тыс. оккупантов", – напомнили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные путинской армии нередко сами шокированы масштабом их потерь. В одном из аудиоперехватов оккупант призвал приятеля не ехать на войну в Украину, заявляя, что из тысячи человек в его подразделении осталось всего несколько сотен.