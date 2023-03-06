Зацепился за линии электропередачи, была видна вспышка: в России произошло новое ЧП с вертолетом, момент попал на видео

В Павловском районе Воронежской области России аварийно приземлился вертолет Ми-8. Он зацепился лопастями за линии электропередачи, после чего загорелся.

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Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Как обычно в таких случаях, россияне сообщили, что, предварительно, никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Впоследствии стало известно, что вертолет, к сожалению, уцелел. Единственным следствием ЧП стало отключение света у местных жителей.

Напомним, авиакатастрофы вертолетов стали довольно частыми в России. В частности, в конце января вертолет Ми-8 специального летного отряда "Россия" потерпел крушение при посадке в московском аэропорту "Внуково". Борт предназначался для перевозки высших должностных лиц Российской Федерации.

Некоторые источники уточняют: по предварительной информации, вертолет во время "жесткой посадки" ударился о землю хвостовой частью. Сначала сообщалось о пострадавших, однако позже сообщение отредактировали.

В конце февраля под Мурманском также разбился вертолет Ми-8. На борту находились 9 человек: 3 члена экипажа и 6 пассажиров. По меньшей мере четверо из них пострадали, в частности один ребенок. Борт упал на заледеневшее озеро. Предположительно, он потерял высоту из-за снежного вихря и на льду завалился на бок. Также сообщалось, что пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР сообщили, что Россия спрятала свою боевую авиацию на территории, находящейся за пределами досягаемости огня ВСУ. Речь идет о расстоянии не менее 200 км от границы;

– мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что на территории Беларуси российская оккупационная армия отвела 12 вертолётов от украинской границы. Среди вертолетов, которые были перебазированы, были Ми-8 и Ми-24.

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