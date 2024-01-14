'Зато ракеты в КНДР покупаем': россиян разозлили массовые отключения света в Ростове и Азове

В России сообщают о массовых отключениях света в Ростове-на-Дону, Батайске и Азове. При этом проблемы со снабжением электроэнергией в этом регионе начались еще со вчерашнего дня.

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Об этом сообщают в российских Telegram каналах. В то же время некоторых россиян сильно разозлила новость об отключении света в домах в период лютых холодов и морозов.

Как отмечают российские СМИ, электроснабжающая компания "Донэнерго" сообщила, что временное отключение света связано с технологическим сбоем в высоковольтных сетях. Также там пообещали восстановить свет в ближайшее время.

В комментариях к сообщению об отключении некоторые россияне выразили возмущение, что их государство закупает за сумасшедшие средства ракеты у КНДР для ведения войны на территории другой страны, при этом не может решить элементарные проблемы с электроснабжением внутри самой РФ.

"В такие морозы электричество отрубать? Рили?", "Зато, бл**ь, ракеты в КНДР закупаем, а на своих на*рать людей", "По всей России отключение ээ и теплоэнергии. Совсем развалили энергетику и ЖКХ", "Коррупция опаснее за НАТО, по всей видимости", "Что-то здесь не так", – пишут россияне.

Ранее сообщалось, что вечером 13 января десятки домов в Ростове-на-Дону и Батайске в России остались без света. Исчезли также тепло и вода. Следует отметить, что температура воздуха в российских городах сейчас около -20 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в городах РФ массово выходят из строя системы отопления. Аварии фиксируются как в отдаленных от Москвы регионах, включая Новосибирск, так и в ряде населенных пунктов Подмосковья, где из-за отсутствия отопления разрывает батареи, а россияне греются у костров.

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