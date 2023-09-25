Заслуживают на "премию Дарвина": в ГУР раскрыли, как оккупанты "удачно" посадили дрон в "Халино", что проредили собственные ряды

Российские оккупационные войска посадили на аэродроме "Халино" под Курском (РФ) неизвестный БПЛА, и, чтобы посмотреть на аппарат, к нему подошли военнослужащие страны-агрессора. В этот момент взрывчатка в дроне сдетонировала.

Оккупанты понесли потери – предварительно, есть и раненые, и убитые. Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Собеседники издания пошутили, что противник "заслуживает на премию Дарвина".

Беспилотник врагу удалось посадить с помощью средств РЭБ на взлетно-посадочную полосу. Посмотреть на чудо техники сбежалось все руководство.

Операторы не потеряли контроль над БПЛА, и когда оккупанты собрались, была отправлена команда на детонацию.

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Среди раненых, по нашим данным, командир 14 истребительного авиационного полка РФ, его заместитель, группа офицеров-авиаторов, представитель военной контрразведки ФСБ, работники аэродрома.

В российских интернет-пабликах есть информация о двух ликвидированных (она еще проверяется).

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