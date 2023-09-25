Под удар попало командование авиаполка: всплыли подробности атаки дрона на аэродром "Халино"

Под Курском 24 сентября в ходе атаки беспилотника по российскому аэродрому "Халино" ранения получили российские военнослужащие. Среди них – командир 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова (который базируется на этом военном объекте).

Детали инцидента в комментарии OBOZREVATEL раскрыли источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Согласно их заявлению, кроме командира авиаполка, травмы получили:

– один из его заместителей;

– группа офицеров-авиаторов;

– представитель военной контрразведки ФСБ;

– работники аэродрома.

Точное количество раненых оккупантов выясняется. Не исключено, что среди личного состава противника есть и убитые.

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Предварительно, беспилотник российские войска посадили средствами РЭБ. Российские захватчики думали, что БПЛА "безопасен", но он взорвался на взлетно-посадочной полосе.

"Для его осмотра и последующей фотографии прибыло руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Когда "почтенная" делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", – сообщил источник.

Из аэродрома, по словам нашего собеседника, "в течение длительного времени вывозили убитых и раненых".

"Халино" носит название одноименного поселка, который находится рядом. Этот российский аэродром расположен восточнее Курска, в 7 км от центра города.

По информации из открытых источников, на "Халино" базируются самолеты Су-30СМ страны-агрессора России.

Как писал OBOZREVATEL:

– Курск 24 сентября праздновал день города. В течение суток в районе этого российского населенного пункта несколько раз звучали взрывы.

– Утром в Курске заявили об атаке беспилотников на админздание в центре. Источники в ГУР МО заявляли, что удару подверглось здание ФСБ. Вечером там снова произошла "бавовна" и российские пропагандисты пожаловались на результативную атаку по аэродрому.

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