Заработала в четыре раза больше Путина: СМИ раскрыли данные о доходах российской пропагандистки Симоньян

Одна из топ-пропагандисток России Маргарита Симоньян зарабатывает в четыре раза больше, чем, по официальным данным, получает президент РФ Владимир Путин. Перед началом полномасштабной войны, которую пропагандистка всячески оправдывала и изо всех сил приближала, ее месячный заработок превышал 3 миллиона рублей в месяц.

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В 2021 году Симоньян в двух государственных российских пропагандистских СМИ получила совокупно почти 42 миллиона рублей, за оболванивание россиян ей платили их же деньгами. Информацию о заработках топ-пропагандистки опубликовали журналисты оппозиционного российского Telegram-канала "Можем объяснить".

По данным журналистов, до начала полномасштабной войны России против Украины Симоньян ежемесячно обходилась российскому бюджету в три миллиона рублей.

"41,5 млн рублей заработала в 2021 году руководитель главных пропагандистских СМИ России. Доходы Симоньян есть в данных Федеральной налоговой службы, с которыми ознакомился канал "Можем объяснить". Такая сумма у Симоньян сложилась из двух почти одинаковых зарплат, которые она получает в государственном агентстве "Россия сегодня" и на телеканале RT", – пишут журналисты.

По актуальному на то время курсу годовой заработок Симоньян перевалил за 17 млн грн.

По обнаруженным данным, 20,9 млн рублей пропагандистка заработала в автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости". Эта организация является учредителем RT, где Симоньян – главный редактор телеканала.

Еще 20,6 млн рублей в 2021 году Симоньян получила в МИА "Россия сегодня". Там она также занимает должность главреда. Упомянутый холдинг управляет агентствами "РИА Новости" и "Прайм", радио Sputnik, сайтом "Украина.ру".

"Таким образом, Симоньян заработала в 2021 году в четыре раза больше президента Владимира Путина, которого она называет "начальником" (его доход составил 10,2 млн). Причем ее заработок растет из года в год. В 2019-м она получила 36,4 млн рублей", – пишут журналисты.

Заработанные "непосильным трудом" миллионы из бюджета Симоньян тратила на недвижимость, в частности на огромный особняк в Подмосковье.

"Симоньян принадлежит 900-метровый особняк, расположенный в коттеджном поселке "Княжье озеро" на Новой Риге. Об этом в 2020 году рассказала команда Алексея Навального. Судя по кадастровой выписке, полученной МО, недвижимость принадлежит ей по сей день. Вместе с главредом RT там проживает и ее младшая сестра Алиса. С ноября по декабрь 2022-го она заказала в этот дом готовой еды боле чем на 90 тыс. рублей. Судя по данным ФНС, Алиса Симоньян тоже работала в АНО "ТВ-Новости", – пишут журналисты "Можем объяснить".

Примечательно, что в базе ФНС нет информации о доходах мужа Маргариты Симоньян – бывшего режиссера Тиграна Кеосаяна, известного омерзительным по своей сути проектом "Международная пилорама". Однако судя по данным о накоплениях в Альфабанке и Сбербанке, на доходы ему тоже грех жаловаться: всего на двух счетах он "насобирал" свыше 157 миллионов рублей.

Напомним, в конце прошлого года российский диктатор вручил пропагандистке очередную государственную награду – орден Почета. Во время награждения Симоньян поблагодарила Путина за войну против украинцев и пообещала еще больше "мочить людоедов".

При этом спокойно спать пропагандистке не дает предчувствие грядущей ответственности за свое участие в войне против Украины. В одном из украинофобских ток-шоу она заявила, что в случае, если РФ проиграет войну, всех причастных ждет трибунал в Гааге. Именно поэтому счастливая обладательница доходов, исчисляющихся десятками миллионов рублей, призвала "вставать" "страну огромную", чтобы защитить ее "кормушку" и роскошный образ жизни, построенный на лжи и разжигании ненависти к Украине.