Царь ненастоящий

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Послушал внимательно разговор продюсера Йосифа Пригожина, который муж певицы Валерии, с бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым. Это великолепный срез настроений российской элиты. Там очень много важных нюансов, что их волнует. Но я обращу внимание вот на что.

Пригожин и Ахмедов чихвостят Путина за то, что загнал Россию в ловушку, из которой нет выхода. Окружение Путина в их понимании – сборище долб**бов, которые не смогли за 22 года создать из России Дубаи.

Но главная претензия к Путину у них не за то, что он напал на Украину, а что он неудачник. То есть, когда все летело, их состояния росли, как на дрожжах, и тот же Пригожин с радостным хлебалом участвовал в кремлевских утренниках восхвалял Путина, то все было ок. Но когда Путин начал войну с Украиной, то их возмущает не факт агрессии, а что российская армия оказалось фейком, как и все путинская мощь.

И вот теперь эти крыски натужно думают, как не попасть под санкции и под раздачу в неумолимом водовороте разрухи, куда затягивает Россию. "Нет у России будущего", – крякают крыски, но не отвечают на вопрос, почему нет.

Ахмедов вспоминает ошибку Березовского при выборе Путина, но отрицает личную ответственность, коллективную ответственность Пригожиных за то, что закрывали глаза на то, как убийца, как он его назвал, создал систему власти, которая привела Россию к катастрофе.

Нет у них раскаяния. Осознания причин катастрофы нет. Когда царь был хороший для них, то претензий не было. А когда пришло время платить по кармическим счетам, то крыски начали горестно вздыхать и проклинать Путина. В финале утонут усе.

P.S.: Пригожин уже опровергает пленку, но оно не удивительно. В этом же и суть русского рабства на протяжении всей его истории – проклинать царя на кухнях, но покорно идти на убой. Кстати, заявление Пригожина – отличный повод включить его в санкционный список.