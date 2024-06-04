Занимались рэкетом и расправами: в России задержали банду, состоявшую из бывших 'участников СВО'

В Орловской области России задержана группировка, занимавшаяся вымогательством. Все задержанные – бывшие "участники СВО", причем трое из четырех служили в частной военной компании Пригожина "Вагнер".

О задержании преступников официально сообщают российские силовики – полиция и ФСБ. О вернувшихся с войны преступниках в РФ рассказывали неоднократно. Однако это впервые официально зарегистрированный случай собрания бывших российских военных в преступную группировку, уточняют оппозиционные издания России.

Как сообщают "правоохранительные" органы РФ, "банда занималась вымогательствами" и "физическими расправами над неблагонадежными сотрудниками". Предполагается, что группировка собралась еще в мае прошлого года. За это время они провели не менее восьми эпизодов преступной деятельности, сообщили в МВД РФ. Бандиты успели завладеть тремя квартирами, пятью машинами, а также деньгами и имуществом на сумму более 10 млн. рублей.

В полиции российского Орла рассказали, как бандиты в ноябре прошлого года, угрожая местному жителю пистолетом, заставили его написать расписку о передаче им якобы в счет уплаты долга машины Audi, которую позже преступники продали. Через месяц другой житель Орла передал банде 50 тысяч рублей после угроз топором, ножом и пистолетом. В январе участники группировки, угрожая топором и палкой, заставили наркокурьера переписать свою квартиру на других владельцев, ссылаясь на его обязанность перед наркодилером.

Ни в полиции, ни в ФСБ не упоминают, что задержанные являются участниками войны в Украине. Однако ряд российских пабликов утверждает, что речь идет именно о "вагнеровцах", вернувшихся из Украины в РФ весной прошлого года.

В судах РФ завершились или продолжаются процессы по 84 делам с человеческими жертвами, возбужденным против вернувшихся военных. Только с начала этого года "ветераны" совершили не менее восьми убийств. К примеру, во временно оккупированном украинском Луганске произошло убийство 23-летней местной жительницы Валентины Давроновой. Об этом и других аналогичных случаях OBOZ.UA подробно писал здесь.

Однако ранее в РФ не сообщалось о случаях создания группировки военными, вернувшимися из Украины.

Несколько оппозиционных изданий России пишет, что вышеприведенный случай свидетельствует: в российском криминальном мире начались процессы, аналогичные тем, что были в начале 1990-х. Тогда участниками криминальных группировок часто становились ветераны афганской войны.

Между тем, как сообщал OBOZ.UA, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев впал в истерику после того, как западные государства дали Украине разрешение бить своим оружием по территории России, и перешел к запугиванию самих россиян.

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