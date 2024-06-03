'Украина получит ядерное оружие и воспользуется им': Соловьев перешел к запугиванию россиян. Видео

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев впал в истерику после того, как западные государства дали Украине разрешение бить своим оружием по территории России. Он выдумал, что Запад якобы намерен передать Киеву тактическое ядерное оружие.

Военный преступник, который еще недавно сам угрожал миру "ядерной" кнопкой, испугался собственного бреда. В эфире одного из "шоу" на росТБ Соловьев заныл, что Украина применит ядерное оружие против РФ "под аплодисменты Запада".

По мнению путинского прихвостня, Киев находится уже "в шаге" до получения тактической "ядерки".

"Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение (на удары по территории РФ западным оружием. – Ред.), точно так же, как получили носители (ядерных боеголовок. – Ред.). Они получат тактическое ядерное оружие. И они применят его, в отличие от нас. Его немедленно применят по территории России под аплодисменты Запада", – заявил Соловьев.

Напомним, что США на днях разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию еще над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь по другую сторону границы. Запускать по России ракеты большой дальности, такие как ATACMS, все еще запрещено.

В то же время Нидерланды официально разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов по территории России. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заверила, что никаких ограничений на поставку нет.

В парламенте РФ отреагировали угрозами на заявление Нидерландов. Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о праве РФ сбивать эти самолеты, если они будут пытаться атаковать территорию страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что разрешение атаковать военные цели за украинско-российской границей – важный и долгожданный шаг партнеров "в правильном направлении". Однако Украина продолжает работу, чтобы расширить зону применения западного оружия на территории РФ.

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