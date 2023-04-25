В России бывшему капитану МВД дали 7 лет колонии за 'фейки' об армии, сказанные в частном телефонном разговоре

Сергей Клоков (Веделя), работающий в столичном главном управлении МВД, был приговорен Перовским районным судом Москвы к 7 годам заключения в колонии общего режима. Он был признан виновным в связи с делом о военных "фейках" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

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Об этом сообщают росСМИ. Кроме срока заключения, ему было наложено четырехлетнее запрещение на работу в государственных органах и лишение звания.

Дело Сергея Клокова было основано на телефонном разговоре, который он провел 9 марта с полицейским из Киева – другом его отца, бывшего военного Валентина Клокова.

Несмотря на то, что разговор был личным, его прослушали, и это дало основание силовикам для возбуждения дела о "распространении" фейков против Клокова.

Прокурор также утверждал, что в ходе разговора сотрудник МВД рассказывал знакомым об "огромных потерях" России на войне в Украине, отказе признавать эти потери и вывозить тела, расстрелах в подразделениях, целенаправленных разрушениях и убийствах мирного населения и детей. Следствие рассматривало все эти заявления как "фейки". Кроме того, Клоков называл Россию "страной-убийцей" и говорил о необходимости "брать Кремль".

Во время разговора по телефону с друзьями и коллегами Сергей Клоков также говорил, что российские военные убивали мирных жителей и что Украиной "не управляют нацисты".

Его коллеги рассказали следователям, что Клоков говорил им, что у России "не было права атаковать и начинать войну".

Как сообщал OBOZREVATEL, у российского диктатора Владимира Путина вновь заговорили о сроках окончания так называемой "спецоперации", как в РФ назвали войну в Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал "СВО" войной, однако не против Украины, а "гибридной войной с недружественными государствами".

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