Захарова заявила о краже части ж/д стрелки сотрудником посольства США: пропагандисты показали видео

В России сотрудник американского посольства якобы украл железнодорожную стрелочный указатель. Инцидент, по словам представителя Министерства иностранных дел России, произошел у станции Осташков в Тверской области еще весной.

Об этом Мария Захарова сообщила в Facebook. В то же время российский пропагандистский телеканал RT опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

На записи видно, что некий мужчина ломает часть железнодорожной стрелки, а затем уносит ее с собой.

Как утверждает Захарова, к краже якобы причастен сотрудник посольства США. При этом она не уточнила его имя.

"Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета. В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", – написала представитель МИД.

Видео дня

В то же время НТВ уточняет, что ведомство просило американское посольство снять с работника дипломатический иммунитет. Там якобы отправили его обратно в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФСБ заявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге. Дипломат якобы пытался получить доступ к "материалам закрытого характера".