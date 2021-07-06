ФСБ в Петербурге задержала консула Эстонии 'за враждебные действия'

В Санкт-Петербурге задержала эстонского консула Марта Лятте. Его обвиняют в получении неких "материалов закрытого характера".

Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности России сообщает "Интерфакс". Дипломата якобы задержали с поличным.

Отмечается, что Лятте "пытался получить от россиянина информацию закрытого характера".

В ведомстве уточнили, что к дипломату применят меру в соответствии с международным правом.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации", – сказано в сообщении.

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Напомним, что в апреле ФСБ задерживала украинского консула Александра Сосонюка. Его также обвиняли в получении "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов". Его решили выслать из страны.

В Министерстве иностранных дел Украины тогда назвали это провокацией на фоне дестабилизирующих действий Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины в ответ решил выслать старшего дипломата российского посольства в Киеве.