Захарова загордилась фейковым граффити главы МИД РФ в Лондоне: стена с лицом Лаврова оказалась пуста. Фото

Днем 22 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова с нескрываемым удовольствием сообщила о появлении образа ее шефа Сергея Лаврова на городской стене Лондона. Граффити якобы создал неизвестный художник, симпатизирующий российскому дипломату, однако через несколько часов выяснилось, что это фейк и никакого рисунка Лаврова в столице Британии не было и в помине.

О придуманной пропагандистами истории рассказал оппозиционный журналист Илья Кашин в своем Telegram-канале. Он специально пришел на переулок напротив посольства России в Лондоне, где якобы красовалось изображение министра внешнеполитического ведомства.

Интересно, что фейковое граффити "передавало" события 2008 года, когда Лавров на встрече с коллегой из Британии Дэвидом Милибэндом задал ему риторический вопрос: "Who are you to f#cking lecture me?" ("Кто ты такой, чтобы читать мне … лекции?"). Именно такая подпись якобы сопровождала лик российского чиновника в лондонском переулке.

Поздней Кашин опубликовал шуточное граффити с изображением оппозиционера Алексея Навального, в точности как то, которое питерские коммунальщики экстренно замазали краской. Таким образом журналист продемонстрировал, что с помощью простейших технологий на любой стене мира можно изобразить что угодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, неоднократно замеченная на полуправдивых заявлениях и любительница фейков Мария Захарова публично обвинила сотрудника посольства США в том, что он якобы украл железнодорожный стрелочный указатель в Тверской области.