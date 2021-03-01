Захарова – о нападении на украинского сотрудника Генконсульства в России: лучше наведите порядок у себя дома

Нападение на дежурного коменданта Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге (Россия) 19 февраля совершил ранее судимый россиянин, недавно вернувшийся из мест лишения свободы.

Об этом стало известно из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства в понедельник, 1 марта.

На злоумышленника было открыто уголовное дело за хулиганство. Суд арестовал его на два месяца, мужчину поместили в СИЗО.

"Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права", – заявили в МИД РФ.

В России выразили недовольство тем, что вместо благодарности МИД Украины и украинское Генконсульство направили ноты протеста и потребовали наказать виновных в инциденте.

"Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц", – сказала Захарова.

Представительница российского МИД напомнила Украине о ее якобы проявляемом "хроническом бездействии" во время акций протеста, которые проходили под стенами посольств и консульств РФ.

"...бесчинствуют националистически настроенные молодчики...Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности. Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников", – заявила представительница МИД.

При этом в министерстве отметили, что пострадавшему коменданту госпитализация якобы не потребовалась, а на следующий день он вернулся к работе.

"К счастью, порезы оказались незначительными. Пострадавшему оперативно была оказана помощь, госпитализация не потребовалась, на следующий день он вернулся к работе", – сообщили в МИД.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины рассказали о самочувствии пострадавшего коменданта. Там отметили, что он получил в результате нападения два ножевых ранения и был госпитализирован в больницу.

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