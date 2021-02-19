Появилось видео нападения в России на работника Генконсульства Украины
В пятницу, 19 февраля, в Санкт-Петербурге (Россия) было совершено нападение на работника Генерального консульства Украины. В сети появилось видео момента происшествия.
Запись с камеры наблюдения опубликовали в Telegram-канале "LIFE SHOT" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Инцидент произошел на улице Бонч-Бруевича. 34-летний злоумышленник позвонил в домофон, держа при этом в руках бумаги и пакет.
Когда дверь открылась, нападавший несколько раз ударил ножом коменданта консульства. После этого россиянин бросил к порогу здания документы и ушел.
Напомним, в Санкт-Петербурге (Россия) с ножом напали и ранили дежурного коменданта Генерального консульства Украины. Злоумышленник был задержан нарядом полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Стамбуле (Турция) злоумышленник с ножом напал на троих россиян – двух женщин и мужчину.
В центре Грозного (Чечня) двое мужчин с ножами напали на пост дорожно-патрульной службы.
В РФ полицейские застрелили 16-летнего подростка, который бросил две бутылки с горючей смесью на территорию отдела полиции и ударил ножом одного из сотрудников.