Появилось видео нападения в России на работника Генконсульства Украины

В пятницу, 19 февраля, в Санкт-Петербурге (Россия) было совершено нападение на работника Генерального консульства Украины. В сети появилось видео момента происшествия.

Запись с камеры наблюдения опубликовали в Telegram-канале "LIFE SHOT" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел на улице Бонч-Бруевича. 34-летний злоумышленник позвонил в домофон, держа при этом в руках бумаги и пакет.

Когда дверь открылась, нападавший несколько раз ударил ножом коменданта консульства. После этого россиянин бросил к порогу здания документы и ушел.

Напомним, в Санкт-Петербурге (Россия) с ножом напали и ранили дежурного коменданта Генерального консульства Украины. Злоумышленник был задержан нарядом полиции.

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