В России с ножом напали на сотрудника Генконсульства Украины: что с пострадавшим

Комендант Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, на которого было совершено нападение, уже выписан из больницы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что работник консульства является военнослужащим Госпогранслужбы Украины, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений государства.

По словам Демченко, пострадавший получил в результате нападения два ножевых ранения и был госпитализирован в больницу. Сейчас его уже выписали из медучреждения и перевели на амбулаторное лечение.

На данный момент комендант находится по месту своего проживания, состояние его здоровья удовлетворительное. Через два дня ему уже должны снять швы.

Напомним, нападение на дежурного коменданта Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено 19 февраля. Пострадавшего несколько раз ударили ножом.

В сети появилось видео момента происшествия. На ролике видно, что 34-летний злоумышленник напал на служащего консульства сразу после того, как тот открыл ему дверь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ полицейские застрелили 16-летнего подростка, который бросил две бутылки с горючей смесью на территорию отдела полиции и ударил ножом одного из сотрудников.