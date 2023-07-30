Захарова назвала новую бессмысленную 'цель' войны в Украине: теперь вспомнили об Африке

В России придумали новую "цель СВО". На сей раз она заключается в "антиколонизаторских устремлениях" государства-агрессора.

Видео дня

Оказывается, Россия убивает украинцев и разрушает украинские города, чтобы государства Африки "были свободными". Такую удивительную мысль высказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова в ходе саммита "Россия-Африка", проходившего 27-28 июля в российском Санкт-Петербурге.

Выступая перед участниками саммита и африканскими журналистами, Захарова выдала, что Россия начала неспровоцированную вооруженную агрессию против Украины ради африканцев.

"За что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только Африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", – заявила представительница российского министерства иностранных дел.

Напомним, ранее Мария Захарова заявила, что украинцы мечтают о таком президенте, как Путин – и ненавидят Россию не из-за ее агрессивного вторжения, горе, разрушение и смерть, которые она принесла на украинскую землю, а "из зависти".

Также Захарова пригрозила разбомбить завод Rheinmetall, который будет построен в Украине. В Германии на угрозы ответили. В оружейном концерне заявили, что на угрозы агрессора реагировать не собираются и останавливать строительство предприятия не будут.