Задержанный в России журналист WSJ Гершкович приговорен к 16 годам колонии строгого режима: подробности дела

В Екатеринбурге, РФ, областной суд три дня в закрытом режиме рассматривал "дело" американского журналиста из издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Хотя обвинение по "делу" о шпионаже требовало для американца 18 лет лишения свободы, 19 июля суд присудил Гершковичу 16 лет колонии строгого режима.

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Напомним, что в суде слушания по "делу" начались еще в конце июня. Но разбирательство было отложено до 18 июля. Вчера, как сообщает издание, в котором работал Гершкович, в суде допрашивали свидетелей и изучали доказательства. А уже сегодня суд вынес свой приговор.

Гершкович вину не признал. Зачитав решение (на фото выше), судья спросил американца, понимает ли он. Гершкович только кивнул в ответ. Осужденный успел помахать рукой, прежде чем его забрали силовики.

Гершкович стал первым со времен холодной войны западным журналистом, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже. Но далеко не единственным. Так, среди арестованных в РФ американцев также журналистка Радио Свобода Алсу Курмашова, бывший морской пехотинец США Пол Вилан и Ксения Карелина (последнюю обвиняют в госизмене за передачу 50 долларов украинской благотворительной организации).

Гершкович настаивает, что в России занимался только журналистской деятельностью. Следствие в суде не предоставило публичных доказательств шпионажа. Было лишь заявлено, что журналиста якобы "поймали с поличным", когда он "работал на американскую разведку".

"Это позорное, фейковое осуждение было вынесено после того, как незаконно задержанный Эван провел 478 дней в тюрьме. Только за то, что выполнял свою работу – работу журналиста. Но журналистика – это не преступление, и мы не успокоимся, пока его не освободят", – заявила главред Wall Street Journal Эмма Такер.

Президент Байден, ранее неоднократно упоминавший о Гершковиче, также прокомментировал решение российского суда. Американский лидер признал, что Гершкович "был мишенью российского правительства, потому что он журналист и гражданин Соединенных Штатов". Байден снова пообещал лично бороться за освобождение Гершковича и других неправомерно задержанных в РФ американцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в марте прошлого года по личному приказу из Кремля. По версии следствия, у него была задача от ЦРУ собирать секретную информацию о деятельности оборонного предприятия с "необоронительным" названием "Уралвагонзавод".

Кстати, ранее президент США Джо Байден сказал, что Белый дом настроен на обмен Гершковича. Аналогичные сигналы давали и в Кремле. Однако официально в РФ заявили, что вопрос обмена может быть рассмотрен только после вынесения приговора журналисту.

Российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандисту Такеру Карлсону говорил, что увольнение Гершковича состоится по наличию "соответствующих встречных движений". Он имел в виду увольнение офицера ФСБ Вадима Красикова, хотя и не назвал его по имени. Как США могут освободить осужденного к пожизненному заключению в Германии россиянина, он также не объяснял.

В июне, до начала суда над Гершковичем заместитель главы МИД РФ Сергей Рядков заявил, что Соединенным Штатам, "которые проявляют заинтересованность и такую активность по поводу судьбы Гершковича, следует серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам". То есть он также намекал на обмен.

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