В России начался суд над американским журналистом Гершковичем, которого обвинили в шпионаже

В российском Екатеринбурге начался процесс по делу задержанного и обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Заседание в закрытом режиме проходит в Свердловском областном суде.

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Об этом сообщает издание The Moscow Times, в котором американец тоже работал. Гершкович стал первым со времен холодной войны западным журналистом, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже. Но не единственным.

Среди арестованных в РФ американцев также журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашова, бывший морской пехотинец США Пол Вилан и Ксения Карелина. Последнюю, кстати, обвиняют в "госизмене" за пожертвование 50 долларов украинской благотворительной организации.

Правительство США заявило, что считает суд над журналистом Гершковичем фиктивным процессом, целью которого является получение РФ "разменной монеты" для обмена арестованных россиян.

"По нашему мнению, суд над Гершковичем не что иное, чем фиктивный судебный процесс. Я отмечу это еще раз: Эван никогда не работал на правительство Соединенных Штатов, Эван – не шпион, а журналистика не преступление", – отметил советник Белого дома Джон Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в марте прошлого года по личному приказу из Кремля. По версии следствия, у него была задача от ЦРУ собирать секретную информацию о деятельности оборонного предприятия с "необоронным" названием "Уралвагонзавод".

Понятно, что журналист и WSJ отвергают предъявленные обвинения. Американские власти также называют арест журналиста незаконным.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что Белый дом настроен на обмен Гершковича. Однако в РФ заявили, что вопросы обмена могут быть рассмотрены только после вынесения приговора.

Российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандисту Такеру Карлсону говорил, что освобождение Гершковича состоится при наличии "соответствующих встречных движений". Он имел в виду освобождение офицера ФСБ Вадима Красикова, хотя и не назвал его по имени. Каким образом США могут освободить приговоренного к пожизненному заключению в Германии россиянина, он также не сказал.

В день начала суда над Гершковичем, заместитель главы МИД РФ Сергей Рядков заявил, что Соединенным Штатам, "которые проявляют заинтересованность и такую активность по поводу судьбы Гершковича, следует серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам".

А тем временем Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Также МКС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

Ордер на арест от МКС означает, что все эти российские военачальники, как и главный командующий оккупационной армией РФ, диктатор России Путин, могут быть задержаны и переданы в суд в 124 странах, ратифицировавших Римский устав.

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