'Решающим фактором не станет': аналитик Фарапонов пояснил, как нужно воспринимать 'раздутое' Россией интервью Путина Карлсону

Интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому пропагандисту Такеру Карлсону, вряд ли станет решающим фактором в продолжении поддержки Украины со стороны США. Его не стоит переоценивать, хотя кремлевские СМИ подняли немалую шумиху – для них это повод еще раз разогнать волну относительно того, что США должны прекратить поставки оружия Киеву.

Такое мнение в разговоре с OBOZ.UA высказал глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов. В частности, он отметил, что аудитория у Карлсона достаточно велика, и хотя он уже не работает на телевидении, все же остается достаточно известным человеком, много работавшим на консервативном телеканале, поэтому многие консерваторы, то есть республиканцы, действительно прислушиваются к тому, что он говорит.

"Но все же, я бы не переоценивал это интервью, потому что это интервью, на самом деле, он берет. И мы не знаем, какие вопросы он задавал и так далее. Но можем представить лишь, что они так или иначе пересекаются с темами, которые сам Карлсон озвучивал в своих программах, о том, что нужно завершать войну, нужно договариваться, нужно либо замораживать конфликт, либо еще что-то… И Украина уже много получила помощи от Соединенных Штатов и так далее. То есть такие нарративы, которые, скажем, так или иначе, приводят к мысли о том, что он продвигает тезис о мирных переговорах с Россией", – сказал аналитик.

В то же время он указал, что есть ряд факторов, влияющих на ситуацию.

"На самом деле есть еще ряд факторов, которые влияют на это. И сказать, что это (интервью Путина. – Ред.) станет каким-то решающим фактором накануне выборов, или в таком роде что-то, мне кажется, было бы преувеличением. Тем не менее, мы видим реакцию российских СМИ, довольно таки бурную. Они ожидают этого интервью. Я так понимаю, что это лишь как повод еще раз разогнать волну относительно того, что Америка должна прекратить поставки Украине помощи и вооружения", – сказал Владислав Фарапонов.

Он также напомнил, что после 2014 года Путин дал "далеко не одно интервью западным СМИ", которые были показаны в эфирах телеканалов США, поэтому сказать, "что это какое-то первое интервью за десять лет российской агрессии – тоже нет" . На самом деле это ничего еще не означает, считает аналитик.

"И когда мы говорим о том, что это интервью может выйти в скором времени, я не думаю, что это как-то существенно повлияет на ход голосований в Палате представителей и в Сенате. То есть, скажем так, это может не принести новых сторонников Украине по поводу помощи, но сказать, что оно как-то радикально повлияет и половину тех, кто поддерживает продолжение помощи Украине, убедит в обратном, я не думаю. Потому что все же дело не в интервью, а дело в действиях", – пояснил Фарапонов.

Он также добавил, что в ответ на каждое подобное действие Украина "тоже не сидит и не ждет, когда дела станут лучше".

"Можно, конечно, критиковать много, но все же были и визиты со стороны властей, были и визиты со стороны депутатов, и не только это были встречи в Вашингтоне, а также и в некоторых штатах, что называется, в глубинке, и я неплохо знаю местность, в некоторых штатах, в которых тогда депутаты встречались. Это нужно делать. Можно сказать, что нужно делать системнее это, но так можно обо всей адвокации западной помощи говорить", – сказал аналитик.

В то же время он отметил, что для россиян приезд Карлсона – "это будто приезд Папы Римского", однако на самом деле его репутация в США "не так уж и кристальна даже среди республиканцев".

"Конечно, есть там такие палти-поклонники, фанатики, но они всюду есть. Не могу сказать, что они только и следят за Карлсоном и так далее", – сказал Фарапонов.

Он добавил, что проект закона о пакете помощи, которого ждет Украина, пока не происходит, "потому что это не устраивает до сих пор республиканцев в Палате представителей, а они вынуждены будут принимать какое-либо решение, голосовать ли за аналогичный законопроект или нет".

"Поэтому, собственно, они заранее выразили свое невосприятие. И это немного отпугнуло республиканцев в Сенате с точки зрения того, что зачем тогда голосовать, если мы заранее знаем, что аналогичное решение не будет принято в нижней палате Конгресса. Но президент Байден буквально накануне сказал, что вскоре будет еще один ряд переговоров между партиями, и есть вероятность, что достигнут новое несколько видоизмененное соглашение по границе. Потому что основные претензии республиканцев в Палате представителей касаются исключительно того, что было предложено в том законопроекте с точки зрения администрирования миграционных правил. И все", – сказал аналитик.

По мнению Фарапонова, принятие пакета помощи в США могло произойти в "любой месяц после августа прошлого года, когда администрация Байдена пригласила этот пакет впервые", однако с каждым днем ситуация становится все сложнее:

"Ставки поднимаются обеими сторонами. И я бы очень не хотел, чтобы мы рассматривали сейчас двусторонние отношения исключительно через призму этого. Но, конечно, это большой вопрос, который нельзя обходить. Я думаю, что все же до середины марта решение будет. Если уже полгода об этом говорить, то это очень серьезный удар и для администрации Байдена. Имиджевый даже, несколько политический, а больше имиджевый на внешней арене, чем внутри страны. Потому что внутри страны можно всегда сказать, что это другая сторона, это наши оппоненты, значит, они затягивают процессы и так далее. А вот снаружи таких нюансов понимают гораздо меньше".

Глава "Института Американистики" отметил, что в Украине должны понимать все эти нюансы и не рассматривать сейчас двусторонние отношения "исключительно через призму того, будут ли деньги или нет".

"По сути, никто не говорит сейчас, что помощи не будет вообще никогда. Есть вопрос вот этого конкретного пакета, как его лучше и быстрее принять и как его грамотно использовать", – объяснил Владислав Фарапонов.