'Зачем было трогать тех украинцев?' В Ростове заявили о 'плановых' отключениях света, россияне в истерике

В российском Ростове-на-Дону заявили о "плановых" отключениях электроэнергии в течение недели, которые согласно графику, кое-где продлятся почти весь рабочий день. В регионе заявляют, что это якобы связано с проверкой состояния линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

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Об этом сообщают российские СМИ. В то же время горожане связывают отключение с ударами ВСУ по объектам на территории России, и даже заявляют о том, что не нужно было вторгаться в Украину.

В "Донэнерго" сообщают, что отключать электроэнергию будут в связи с плановыми проверками, чтобы не произошли аварии и массовые отключения. Но предупреждают, что работы на объектах могут занять от нескольких часов до нескольких дней.

Так, в первый день рабочей недели, 22 июля, жители Ростова-на-Дону, согласно графику, просидят без света с 9 часов утра до 16-17 часов вечера. В то же время запланированы отключения и на вторник, 23 июля, и пятницу, 26 июля. Два дня подряд, 24 и 25 июля, отключение электроэнергии не запланировано.

В комментариях в местных пабликах горожане выразили свое возмущение из-за столь продолжительных отключений света в жаркую летнюю пору. Они предполагают, что это связано не с плановыми работами, а с нехваткой электроэнергии в связи с оккупацией РФ территорий в Украине и ударами ВСУ по российской критической инфраструктуре.

"Охранить, дожили бл*н. Нахр*н нам было трогать тех х*хлов", "Теперь по графику отключать будут???? Еще начните воду отключать по графику. Отключите нахр*н новые регионы!", – пишут россияне.

Ранее сообщалось, что жители Ейска в Краснодарском крае РФ записали жалостное обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, где пожаловались на проблемы с электроэнергией. Они утверждают, что в их домах не было света более 12 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Ростовской области РФ страдают от отключения электроэнергии. Проблемы у них начались несколько недель назад. Из-за аномальной жары и атаки украинских беспилотников возник дефицит мощностей. В результате в регионе введены веерные отключения света.