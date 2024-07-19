Приказали не ныть: почему жители юга России возмущаются отключением света и критикуют власть

Жители Ростовской области в РФ страдают от отключения электроэнергии. Проблемы у них начались пару недель назад. Из-за аномальной жары и атак украинских беспилотников возник дефицит мощностей. В результате в регионе введены веерные отключения света, а россияне жалуются на то, что не могут приготовить еду, помыться и даже сходить в туалет.

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Ни воды, ни еды, ни мороженого

Жители российского Ростова-на-Дону жалуются на то, что у них нет электричества.

"Пришли с работы, доползли до своего 20-го этажа, согрелись, сидим и радуемся. Поесть приготовить нельзя, чайник вскипятить тоже нельзя, мороженое в морозилке растаяло, даже в туалет нельзя сходить – воды нет. Кто теперь с ведром пойдет в низ, а потом снова наверх? Дожили, 21 век на дворе", – жалуется ростовчанка.

"Не могу ребенку приготовить еду, не могу включить в квартире кондиционер, не можем принять душ! Когда это закончится? У них оборудование выходит из строя и в мороз, и в жару", – возмущается мама из Ростова.

"Это ад, 16 часов без света. В холодильнике все пропало, ни туалета, ни воды, ни связи – ничего нет!" – пишут в городских пабликах.

Без света оказался главный автовокзал Ростова-на-Дону "Россельмаш". Отключили свет в здании, где находится правительство области. Там не работали кафе, магазины, офисы. Несколько раз эвакуировали посетителей ТЦ из-за отключения электроэнергии.

В Telegram-канале "Это Ростов" написали, что в местную больницу поступили дети, которые из-за отключения света надолго застряли в лифте, там из-за жары не хватало воздуха. Также после часового сидения в лифте стало плохо женщине.

Без света оказались и жители Волгодонска, Азова, Батайска, Новочеркасска, Анапы, Новороссийска, Таганрога, Элисты. Без электричества сидят и жители Кубани. Власти Краснодара во всех проблемах обвинили Ростовскую область. Мол на линиях электропередач в Ростове происходили ограничения нагрузки, это отразилось на энергосистеме Краснодара.

Также пострадали жители Чечни, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии.

А мэр Невинномыска предложил своим горожанам "не скулить" из-за отключений света, а поехать в Шебекино на границу с Украиной и посмотреть как там люди уже давно живут без света.

Ростовские власти причиной отсутствия света называют сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

Аварии происходят и в жару, и в мороз

Правда, подобный сбой электроснабжения в российском Ростове уже не первые. Зимой, когда температура воздуха опустилась до -20 градусов, там произошли аварии на подстанциях и жители города начали замерзать в своих квартирах.

Сами жители Ростовской области рассказывают, что на самом деле проблемы с электроэнергией у них постоянные.

"Свет отключают часто. Говорят, что ремонт, какая-то авария, сработала защита на станции. На самом деле, в энергосетях давно все прогнило и требует больших вложений, но кто же это будет делать? Многие, у кого есть электроплиты, обзавелись газовыми плиточками, баллонами с газом. Летом лучше выехать на дачу, чтобы не топать на верхние этажи", – рассказывает пенсионерка из Ростова Татьяна Николаевна.

"У нас давно все высоковольтные провода на разных скруточках. Деньги на ремонтах воруют, а электрики вынуждены хоть веревочками все связывать. Тут не ремонты, а полная реконструкция нужна", – сообщил пенсионер, бывший электрик из Ростова.

Из-за отсутствия света в городах закрываются магазины.

"У нас в супермаркете на второй день после аварии на АЭС купила кислое молоко. Срок годности нормальный, а пить его нельзя. Пришла в магазин вернуть деньги, а там десяток таких как я. У кого творог, у кого сметана скисли. Сыр с плесенью, сосиски с душком. Когда люди начали скандалить, то деньги возвращали уже даже не глядя в чеки, а потом уже и магазин закрыли, потому что нужно было все полки с товаром разбирать", – сообщила в соцсетях Евгения из Ростова.

Однако часть россиян во всех своих бедах винит украинцев. Не секрет, что несколько раз наши беспилотники успешно атаковали предприятия энергоснабжения на юге РФ. Что также отразилось на отключениях света.

Теперь россиянам предстоит еще некоторое время жить с веерными отключениями и при свечах.