'Стали заложниками': жители Ейска записали жалостное обращение к Путину из-за отключения света более чем на 12 часов. Видео

Жители Ейска, что в Краснодарском крае РФ, записали жалостное обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, где пожаловались на проблемы с электроэнергией. Они утверждают, что в их домах не было света более 12 часов.

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Соответствующее видео было опубликовано в российском Telegram-канале "ASTRA". Как отмечается, в многоквартирных домах Ейска, а также на прилегающей территории электроснабжения отсутствовало с утра 18 июля до ночи 19 июля.

Жители отметили, что из-за жары находиться дома просто невозможно, поскольку нет ни света, ни воды. Они также пожаловались, что из-за отсутствия электричества портятся продукты даже в морозильных камерах. Жители возмущены тем, что местные развлекательные заведения продолжают нормально функционировать и их проблемы с выключением электроэнергии не коснулись.

"Мы понимаем сложность с обеспечением электроэнергии в нашем городе, но просим вашей помощи в вопросе установки компаниями, которые снабжают наши многоквартирные дома электроэнергией, справедливого графика подачи электроэнергии", – говорится в видео.

Этим летом в России наблюдаются проблемы с электроснабжением в Ейске, Анапе, Геленджике и других городах на юге страны. Местные власти объясняют отключение недавними проблемами на Ростовской АЭС.

Напомним, что в субботу, 20 июля, жители Краснодара вышли на стихийный митинг с требованием возобновить поставки света и воды. Жители нескольких ЖК перекрыли одну из улиц в микрорайоне Росинского и скандировали: "Дайте свет!" На место протеста прибыл мэр, после чего полиция начала задерживать протестующих за оскорбление властей.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области РФ страдают от отключения электроэнергии. Проблемы у них начались несколько недель назад. Из-за аномальной жары и атаки украинских беспилотников возник дефицит мощностей. В результате в регионе введены веерные отключения света.