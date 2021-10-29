На днях путинский режим получил два щелчка по носу. Не смертельно, но унизительно. А поскольку в путинской недоимперии главное дело – понты, то щелчки по имперскому носу отзываются крайне болезненно во всем имперском организме.

Первый щелчок прилетел из Нидерландов: апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев Украине.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов назвал решение "рейдерским захватом". Он изложил позицию, которую можно считать позицией России:

"Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан".

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Мария Захарова ожидаемо назвала голландское решение "неправосудным" и заявила, что оно "перечеркивает амбиции Гааги стать юридической столицей". То, что Гаага и Амстердам – это разные города официальному представителю российского МИДа, видимо, забыли сообщить.

Владимир Зеленский, естественно, доволен решением и полон оптимизма:

"Мы всегда возвращаем своё. Вернули "скифское золото", вернём и Крым"

Решение голландского суда было предсказуемым на 100%. Поскольку в этом деле право накрепко срослось с политикой. Для голландского суда Крым – оккупированная территория Украины, а значит, передавать историческое наследие в руки оккупационных властей суд не имел ни малейшего шанса. Позиция суда была сформулирована предельно лаконично:

"Культурные интересы государства перевешивают интересы музеев".

Ну, а чтобы решение суда в Амстердаме не выглядело чисто политическим, Украина подкрепила голландский суд юридически - постановлением министерства культуры о передаче музейных предметов на временное хранение в Национальный музей истории Украины. Так что и с юридической стороны получилось все гладко.

Естественно, такое символическое унижение вызвало бурление определенной субстанции в самых разных частях недоимперского организма. Страдающие острой формой патриотизма головного мозга публицисты и блогеры стали требовать немедленно наказать Нидерланды.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться с решением суда Нидерландов о передаче скифского золота Украине. Председателю амстердамского суда, вынесшего это решение, Паулине Хофмейер-Рюттен, видимо, ломится не меньше "десяточки". Тюльпаны, наверное, запретят.

Путин пока молчит. Видимо, пишет новую статью о скифах и Скифском царстве как истоке российской государственности, опираясь на стихи Блока, прямо утверждавшего:

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, —

С раскосыми и жадными очами!

Это может стать началом Новой хронологии от Путина. Чем президент Путин хуже академика Фоменко?

Если в первом унижении путинской России Украина играла скорее пассивную роль, то второй щелчок по недоимперскому носу Путин получил непосредственно от Украины, фактически от Зеленского.

26 октября Украина впервые применила против пророссийских сепаратистов в Донбассе турецкий боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Байрактар". Уничтожена гаубица, та самая, из которой недавно был произведен выстрел, убивший украинского военнослужащего.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал стандартным для себя образом: немедленно поручил возбудить уголовное дело. Против кого пока непонятно: против Эрдогана, против Зеленского, возможно, против того Байрактара, который раздолбал гаубицу террористов "ДНР", а может и против всех двенадцати Байрактаров, находящихся на вооружении ВСУ.

Бурление зловонной субстанции, еще не утихшее после утраты золота скифов, продолжилось с новой силой, откликнувшись на обиду, нанесенную родной гаубице вражеским беспилотником.

Ведущий, а теперь уже и депутат Попов открыл свою семейную программу "60 минут" гневным возгласом: "наши братья совсем уже оборзели!". Всю программу обсуждали разные планы мести Украине.

Генерал Бужинский заявил, что " Украину надо посадить на голодный паек". Депутат Затулин обрушился с критикой на генерала Бужинского – упрекнув его в том, что тот предлагает какие-то санкции, в то время когда он как военный человек должен был предложить какое-то свирепое наказание. Одним словом, "от него добрые люди кровопролитиев ждали, а он чижика съел". Сам Затулин предложил несколько версий наказания Украины: от нанесения по территории соседней страны массированного удара с целью уничтожения всех Байрактаров, до вооружения новейшим оружием армий Абхазии и Южной Осетии с их дальнейшим натравливанием на Украину.

Одна поврежденная гаубица – это не тот результат, который можно принять как значимую викторию. Это, действительно, символический акт, демонстрация того, что украинская армия способна противостоять террористам, используя вооружения 21 века.

Как и чем Россия ответит Украине – пока неясно. Путин пока молчит, набирает воздух для ответа. Непонятно что делать с Эрдоганом, который продал Украине те самые беспилотники, которые помогли армии Азербайджана разгромить армию Армении. Судя по всему, нету у Путина методов против Реджепа Эрдогана. А впрочем, как же нет, когда есть! За турецкие Байрактары ответили турецкие мандарины. Роспотребнадзор внезапно вспомнил, что они все исключительно ядовитые и запретил их ввоз в Россию. И произошло это – вы будете смеяться – сразу после того как турецкий беспилотник обидел дэнэеровскую гаубицу.

Тут, правда есть некоторые вопросы к Путину с Лавровым. Понятно, что рынок оружия построен на цинизме, но неужели нельзя было использовать массу общих тем, которые связывают эрдогановскую Турцию с путинской Россией, чтобы не допустить продажи столь эффективного оружия Украине, против которой Путин ведет войну?

Эти вопросы могли бы задать сторонники укрепления империи, если бы в фашистском государстве, построенном Путиным, диктатору и его ближайшему окружению можно было бы задавать нелицеприятные вопросы. Впрочем, хорошо, что этот режим сам обрубил все каналы коммуникации, что обрекает его на постоянные ошибки и общую неадекватность и в конечном счете делает неизбежной его гибель…