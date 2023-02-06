''За ''Байрактары'' для Украины'': россияне обрадовались обвалам домов в Турции, в результате которых погибли люди

Жители России бурно отреагировали на жуткое землетрясение в Турции 6 февраля. Они в большинстве своем порадовались гибели сотен людей и даже приплели к природной катастрофе войну РФ против Украины.

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Так, россияне заявляли, что это "расплата" туркам за предоставленные ВСУ беспилотники "Байрактар". Злобные комментарии распространились под новостями о трагедии от росСМИ в Telegram-каналах.

"На востоке Турции произошло мощное землетрясение – зафиксировано по меньшей мере 22 подземных толчка. Некоторые люди до сих пор остаются под завалами. Местные власти призывают не заходить в дома, не пользоваться транспортом, не звонить без необходимости в экстренные службы и доверять только официальным источникам", – сообщили в российских пабликах.

Несколько россияне отметили, что это жуткая катастрофа, но большинство заявили, мол, это туркам "Za Байрактары". Причем некоторые даже указали: "Бедные люди. Жаль, что не в Вашингтоне!"

Бурной была реакция россиян и на сообщение о том, что турецкие власти просят помощи у международного сообщества, ведь разбирать такие завалы силами одних лишь спасателей сложно.

Тут жители страны-агрессора заистерили, мол, "Россия не поможет", и пусть в этой ситуации Турцию "спасают Украина, Запад и НАТО".

"Че? Россия, помоги? Пусть обращаются за помощью к Украине и США", "Деньги надо выделять на борьбу со стихийным бедствием, а не на войну", "Людей жалко, и никто не радуется смертям невинных. Люди просто помнят все зло от этой страны... и наш Су в Сирии, и "Байрактары", которые убивают наших пацанов...", – оправдывали свое злорадство жители государства-террориста.

Напомним: 6 февраля в центральной части Турции зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов, которое ощущалось от Сирии и Ливана до Грузии. В ряде турецких провинций обрушилось много зданий. По состоянию на 08:00 было известно по меньшей мере о 207 погибших, сотни людей пострадали. Ко многим жертвам трагедия привела и в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне обрадовались массированной ракетной атаке РФ по Украине 26 января. Граждане страны-агрессора размечтались о великой мести.

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