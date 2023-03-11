Ятаган в спину: Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию

Турция сделала очередной шаг по поводу отдаления от государства-террориста России. Анкара запретила транзит санкционных товаров в Россию по территории своей страны.

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Об этом сообщает Вloomberg. Отмечается, что турецкое правительство приказало прекратить транзит подпадающих под санкции товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями.

При этом за последний год страна превратилась в один из "приютов" для российского богатства и центр поиска товаров.

Экспорт Турции в Россию в этом году вырос до 9,3 млрд долларов. В 2022 году сумма составила 5,8 миллиардов долларов.

Кроме того, крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş отказался обслуживать попавшие под санкции США самолеты перевозчиков из России.

Таким образом Турция готовится закрыть свои аэропорты для российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы подсанкционными самолетами американского производства.

Как известно, ранее власти США потребовали от Турции соблюдения авиационных санкций против России. В частности, туркам пригрозили ответственностью за обслуживание американских самолетов, которые РФ продолжает использовать в нарушение всех ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 2022 года турецкие компании экспортировали российским компаниям, находящимися под санкциями США, оборудования на десятки миллионов долларов. Примечательно, что из Турции в РФ было отправлено как минимум три партии товаров американского производства.

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