Турецкие компании уличили в продаже России американской электроники, которая нужна армии Путина – WSJ

В течение 2022 года турецкие компании экспортировали российским компаниям, находящимися под санкциями США, оборудования на десятки миллионов долларов. Примечательно, что из Турции в РФ было отправлено как минимум три партии товаров американского производства.

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При чем среди получателей в стране-агрессоре были предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal.

В экспорте товаров приняло участие как минимум 13 турецких фирм, в отправках которых была электроника, машины и запасные части, необходимые РФ для своих вооруженных сил. Общая сумма экспортированного товара составила не менее 18,5 млн долларов.

В расследовании говорится, что с десяток российских компаний, которые получили товары из Турции, сейчас находятся под санкциями США за их роль в нападении России на Украину. Отправка товаров в РФ осуществлялась в нарушении экспортного контроля США, призванного лишить Россию жизненно важного военного оборудования.

Турецкие компании экспортировали товары, в частности, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая производит вооружение для ВМФ России. Также среди получателей оказалась фирма "Промтехнология", попавшая под санкции за производство винтовок для российской армии. Кроме того, в нарушение экспортного контроля США страна-агрессор купила у Турции рулевые колеса для грузовиков и американские фильтры для двигателей.

В 2022 году санкции против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину кроме США ввели десятки стран по всему миру, однако Турция, которая является членом НАТО, выступила против этих ограничений для РФ. В связи с этим чиновники министерства финансов США недавно посетили Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, чтобы пресечь российские каналы военных закупок в регионе.

Визит состоялся после того, как высокопоставленные официальные лица США предупредили Турцию в конце 2022 года, что турецкие граждане могут быть оштрафованы и приговорены к тюремному заключению за обслуживание самолетов американского производства, летающих в Россию и из России в нарушение экспортного контроля.

Примечательно, что американские журналисты попытались получить официальный ответ от Турции и РФ насчет экспорта товаров военного назначения, однако министерство иностранных дел Турции, а также Федеральная таможня РФ не ответили на запросы о комментариях по экспорту.

Напомним, крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş отказался обслуживать попавшие под санкции США самолеты перевозчиков из России. Таким образом Турция готовится закрыть свои аэропорты для российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы подсанкционными самолетами американского производства.

Ранее власти США потребовали от Турции соблюдения авиационных санкций против России. В частности, туркам пригрозили ответственностью за обслуживание американских самолетов, которые РФ продолжает использовать в нарушение всех ограничений.

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