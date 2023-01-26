Турция помогает России обойти авиационные санкции: США начали давление – WSJ

Власти США требуют от Турции соблюдения авиационных санкций против России. В частности, туркам пригрозили ответственностью за обслуживание американских самолетов, которые РФ продолжает использовать в нарушение всех ограничений.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники. МИД Турции не ответил на просьбу издания прокомментировать ситуацию.

По данным WSJ, США предупредили, что турецким гражданам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут обеспечивать дозаправку и передавать запасные части для самолетов американского производства, выполняющие рейсы из РФ и Беларуси.

России запрещено использовать самолеты американского производства еще с февраля 2022 года. Санкции были введены в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ограничения предусматривают, что воздушные суда, которые содержат более 25% американских запчастей, не могут летать в Россию или Беларусь без специальной лицензии. Документ может выдать только подразделение американского министерства торговли.

Тем не менее российские авиакомпании продолжают использовать самолеты Boeing в нарушение запретов. По данным аналитической компании Cirium, только с 1 октября 2022 года российские и беларуские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", выполнили более 2100 рейсов в Турцию.

Кроме того, РФ буквально украла более 400 пассажирских самолетов из лизинга. Еще в марте-2022 президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий российским компаниям использовать самолеты, взятые в лизинг, для эксплуатации на внутрироссийских линиях. Тем не менее такие суда были замечены и на заграничных рейсах в дружественные Кремлю страны.

К санкциям против авиационного сектора Росси присоединились более трех десятков стран Европы, Северной Америки и Азии. В дополнение к запрету лизинга и продажи самолетов российским компаниям был практически полностью запрещен экспорт запчастей, программного обеспечения и техобслуживание самолетов, эксплуатируемых российскими компаниями.

При этом в конце января-2023 Российское агентство воздушного транспорта (Росавиация) разрешило авиаремонтникам использовать запасные части от самолетов, снятых с эксплуатации. То есть вместо запчастей, которые обычно заменялись только новыми, в РФ теперь будут использовать б/у детали. По мнению международных экспертов, это угрожает безопасности полетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнительный директор Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Ки заявил, что в ЕС обеспокоены безопасностью полетов в России. Ки уверен: предсказать, когда начнут происходить трагедии, невозможно.

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