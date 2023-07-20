Взрывы не остановили: россияне едут на отдых в Крым 'альтернативным путем' и жалуются на ужасы разрушенного Мариуполя

Граждане государства-террориста России, несмотря на регулярно "взрывную" ситуацию во временно оккупированном Крыму, едут туда на отдых. Они используют для этого "альтернативные маршруты" по "новым" территориям и советуют соотечественникам как можно быстрее проезжать в Мариуполь, потому что от увиденного "непосебе".

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Подобные комментарии и советы россиян собрали независимые российские журналисты проекта "Говорящая НеМосква". Они отметили, что в некоторых дорожных чатах уже более 25 тысяч подписчиков.

Туда пишут россияне, которые хотят отдохнуть в Крыму, но сомневаются из-за "ситуации". С поддержкой и советами приходят "опытные" соотечественники, уже преодолевшие этот путь. Следует заметить, что цинизм сообщений граждан страны-террориста зашкаливает. Некоторые планируют сфотографироваться у стелы в Мариуполе, другие советуют проезжать город быстрее, потому что "от увиденного не по себе".

"Там как раз новые микрорайоны, будут хорошие фото", – писали "заботливые" туристы.

Возмущаются такими поездками преимущественно дальнобойщики, которым туристы мешают на дорогах и создают пробки.

"Вы усугубляете и без того сложную ситуацию на дороге, которая изначально была предназначена для того, чтобы возить товары, грузы на этот несчастный полуостров. Езжайте на наше побережье Черноморское, там места тьма. Нет, вам нужно в Крым переться!" – возмущаются водители фур.

"Мы – россияне, и нам не страшно", "Все, кто сейчас находится в Крыму, довольны по уши. Я думаю, к разным хлопкам люди уже привыкли", "Не хотели ехать через новые регионы, думали в Анапу или Геленджик, но там цены подняли, жесть. В конце концов поехали из-за новых регионов", – писали в чатах россияне.

Желание россиян отдыхать в Крыму прокомментировал в Facebook российский издатель и журналист Сергей Пархоменко. Он считает, что "открывается в этих чатах окошко, через которое можно посмотреть, что происходит в их мозгах".

"Эти "бытовые" обычные чаты – вообще ценный материал для исследователя", – убежден журналист.

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