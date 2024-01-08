В России обнаружили мертвым пропагандиста, который накануне засветился в Мариуполе: он заявлял о коррупции в городе. Фото

В Ростовской области РФ 6 января был найден мертвым журналист Александр Рыбин, который через многие прокремлевские издания освещал новости из "Л/ДНР". За неделю до этого он засветился во временно оккупированном украинском городе Мариуполь, рассказывая о коррупции "властей".

Видео дня

Об этом сообщили его коллеги с онлайн-журнала "Рабкор", ссылаясь на родственников и друзей. Говорят, тело пропагандиста обнаружили около трассы в районе города Шахты, но смерть не была криминальной.

"Последний раз выступал в эфире 30 декабря из Мариуполя. Во время него говорил, что в городе после обстрелов нет новогоднего настроения, а также предположил коррупцию в сфере строительства. Кроме того, пожелал россиянам смену власти", – пишут некоторые росСМИ.

Тем временем Следственный комитет РФ по Ростовской области заявил, что на теле Рыбина, найденном в субботу рядом с автостоянкой в Красносулинском районе, "признаков криминальной смерти не выявлено". Там добавили, что сперва проведут судебно-медицинскую экспертизу, а потом будут решать, как квалифицировать дело о гибели россиянина.

Известно, что 40-летний Александр Рыбин был родом из Калининградской области РФ, на журналиста учился в Тверском госуниверситете. Во время российского вторжения в Украину, в частности в течение 2023 года, снимал пропагандистские сюжеты в "Л/ДНР", а до этого – в Иране, Саудовской Аравии, Сирии, Турции, США, Эфиопии, Афганистане, Узбекистане, Таджикистане.

Его называют "этнографом, путешественником, политическим обозревателем и журналистом-международником" со специализацией в области Ближнего Востока и Средней Азии, которой сотрудничал со многими изданиями – рупорами Кремля.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что последний раз пропагандист Рыбин выходил в эфир возле руин разбомбленного войсками РФ мариупольского Драмтеатра. Тогда он не только раскритиковал процесс "реконструкции" оккупантами города, но и затронул тему гастролеров из Центральной Азии, приехавших в Мариуполь "на заработки". Пропагандист пообещал, что по прибытии в Москву подготовит и опубликует подробный материал на тему субподрядчиков, "восстанавливающих" разрушенный город с использованием труда мигрантов.

"Не сложилось. С учетом персоналий "обладателей Мариуполя от русни" и количества украденных денег, кто является бенефициаром его внезапной смерти понятно (читай РосКапСтрой). Короч, доп-ся. В любом случае минус один российский пропагандист это хорошо. Вдвойне, когда его убрала сама русня. Здоровья погибшему", – иронически прокомментировал Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года умер пропагандист с "Россия 24" Борис Максудов после того, как попал под атаку БПЛА на Запорожье. За год до смерти россиянин отметился полезным делом, став корректировщиком огня во временно оккупированном Шахтерске на Донетчине.

В конце декабря 2023-го стало известно об отравлении пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского. Бывший директор Russia Today "прославился" тем, что в прямом эфире росТВ призвал топить и жечь украинских детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!