Взрыв на АЗС в Махачкале был не случайным: в РФ набирает популярность версия о неудачном пуске ракеты с Каспийского моря. Видео

Вечером в понедельник, 14 августа, в Махачкале (Дагестан, Россия) прогремел взрыв на АЗС, который унес жизни 35 людей. В республике был объявлен траур, а местные жители продолжили говорить о причинах взрыва. В Дагестане считают, что он был не случайным, и все большую популярность набирает версия с падением российской ракеты.

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В первую очередь, на это указывает большая воронка на от взрыва на месте трагедии. Она похожа на воронку от ракеты и находится чуть поодаль от самой АЗС. Об этом пишет Telegram-канал "Утро Дагестан" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также в сети распространились кадры первых минут после взрыва. На них очевидец говорит со спасателями и утверждает, что причиной была именно ракета.

Подтверждением этого может также быть шум, который слышали жители Каспийска (город, который находится рядом с Махачкалой) около 21:00 в тот вечер. Как раз над этим районом российские бомбардировщики запускают ракеты в сторону Украины. Шум, который слышали местные, был похож на звук пуска ракет.

Дагестанские источники считают, что одна из ракет, которые российские самолеты выпустили в сторону Украины, не долетела до нашей страны, а упала на Махачкалу.

"Самый предварительный анализ говорит о том, что со стороны Каспийской флотилии была выпущена ракета в неисправном состоянии, которая попала в это место заправки и плюс сдетонировал на земле…этим можно объяснить, что часть ракеты попала в СТО, а часть (которая сдетонировала) в помещение, которое через дорогу напротив заправки", – пишут в канале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 14 августа в сети появилась информация о взрыве на АЗС в Махачкале. Загорелось по меньшей мере 10 автомобилей, огонь также перебросился на другие здания.

– Позже стало известно, что в Махачкале вспыхнул автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего раздался взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек, из которых трое – дети, еще 75 человек пострадали, в том числе 16 несовершеннолетних.

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