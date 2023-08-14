В России на Таллинском нефтяном месторождении раздались два взрыва: что известно

В Ханты-Мансийском автономном округе России произошли взрывы на Таллинском нефтяном месторождении в Нягани. По данным СМИ страны-агрессора, есть по меньшей мере двое погибших, еще пять человек пострадали.

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Об этом вечером 14 августа сообщил один из российских Telegram-каналов. Он заявил, что взрывов было два.

Еще двух человек ищут, отметил источник. О масштабе ЧП и его причинах данных пока что нет.

Талинское нефтяное месторождение в ХМАО было открыто в 1976 году, а разрабатывается с 1981-го. Оно входит в состав Красноленинской группы. Оператором сейчас является "Роснефть".

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