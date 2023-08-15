В российской Махачкале произошел взрыв на АЗС: 27 человек погибли, десятки пострадали. Фото и видео

Вечером 14 августа на трассе в российской Махачкале вспыхнул автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего раздался взрыв. В результате ЧП погибли 27 человек, из которых трое – дети, еще 100 человек пострадали.

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Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф. Отмечается, что на АЗС взорвались 2 цистерны из 8, была угроза повторных вспышек. Пожар охватил площадь 600 кв м, ночью огонь был ликвидирован.

В результате происшествия госпитализированы по меньшей мере 75 человек, из которых 13 – несовершеннолетние. 10 человек находятся в тяжелом состоянии. По данным росСМИ, в регион прибыл первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко и посетил пострадавших в больнице, туда же отправилась группа медиков федеральных клиник.

В районе ЧП прекращено газоснабжение. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерти двух или более лиц".

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что причины трагедии в Махачкале устанавливаются, будет сделано все возможное для установления справедливого наказания виновным. Чиновник также сообщил, что благодаря действиям экстренных служб удалось избежать возгорания и детонации резервуаров с топливом, уцелевших от первого взрыва. По словам главы региона, семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь, правительство выделило для них 1 млн рублей.

15 августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим в Махачкале. В настоящее время спасатели продолжают работу на месте пожара.

Напомним, вечером 14 августа взрывы прогремели сразу на двух нефтяных объектах. Кроме АЗС в Махачкале, взорвалось также Таллинское нефтяное месторождение в Нягане (Ханты-Мансийский автономный округ). На последнем есть по меньшей мере двое погибших, пять человек пострадали. Еще двоих – ищут, отметил источник. О масштабе ЧП и его причинах данных пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 августа в российском Белгороде якобы раздался взрыв, россияне заявили о работе противовоздушной обороны. В результате работы ПВО поврежден фасад жилого многоэтажного дома;

– в России нашли, на кого возложить вину за взрыв на заводе в Сергиевом Посаде под Москвой. Подозрение объявили Сергею Чанкаеву, который является генеральным директором фирмы "Пиро-Росс", на складе которой и произошла "бавовна".

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