В ФСБ назвали причину взрыва в своем управлении в Ростове: в Украине назвали инцидент ''проявлением панических настроений'' в РФ

В федеральной службе безопасности России утверждают, что звук взрыва в Ростове-на-Дону во время пожара на территории их погрануправления является следствием возгорания горюче-смазочных материалов. Почему эти материалы загорелись, в ведомстве конкретизировать не стали. А в Украине инцидент назвали разгоранием внутреннего конфликта в РФ, в который наша страна "не вмешивается, но с удовольствием наблюдает", а также проявлением панических настроений.

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Сильный пожар в ПУ ФСБ по Ростовской области произошел в четверг, 16 марта. Одна из камер внешнего наблюдения сняла, что в начале был звук взрыва, а потом над крышей ведомства начал появляться дым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местный губернатор поспешил заявить: мол, причиной ЧП, скорее всего, является замыкание электропроводки. Потом, по его словам, загорелись и взорвались емкости с горюче-смазочными материалами.

Позже официальный комментарий обнародовала и сама ФСБ. В центре общественных связей утверждают, что взрыв случился в ремонтной мастерской в гараже погрануправления из-за возгорания горюче-смазочных материалов в 12:20 (по местному времени).

"Произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения", – говорится в сообщении ЦОС. Там добавили, что есть пострадавшие (количество не уточняется).

На своей странице в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал:

"Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в России, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту".

По данным российских СМИ, один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные переломы. Один человек якобы погиб.

Напомним, что ЧП в Ростове встревожило россиян. Некоторые не поверили в официальные версии и подозревают, что пожар был результатом диверсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ростовской области РФ вспыхнул нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.

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