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Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток

Анна Паскевич
Новости России
2 минуты
2,7 т.
Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток

Момент очередной атаки беспилотника на Москву попал на трансляцию чемпионата РФ по гребле. На видео запечатлены российские гребцы, размеренно плывущие по Москве-реке, в то время как на заднем плане, в районе Карамышевской набережной, раздается мощный взрыв.

Видео дня

Судя по опубликованным кадрам, несмотря на прилет спортсмены как ни в чем не бывало продолжили соревнования. В сети высмеяли взрыв БПЛА: пользователи отмечают, что в столице России традиционно"все под контролем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток
Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток

"В Москве без паники, дроны летают, все под контролем. Уже состоялось отрицательное примирение", "В Москве как всегда ничего не происходит", "Мы возобновили авиасообщение с Москвой, но есть нюанс", "Громкое путешествие в один конец", "Надо увеличивать количество рейсов и тонажность", "А что опять?", – пишут они.

Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток
Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток
Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток
Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток

Российские пропагандисты утверждают, что обломки дрона упали недалеко от московской больницы № 67 – он якобы был нацелен на Карамышевский гидроузел, но "сооружение не повреждено". А в минобороны РФ заявили, что БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

После взрыва движение по Карамышевской набережной частично перекрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Москве утром 11 августа закрыли небо над аэропортом "Внуково", власти объявили режим "Ковер". Также было закрыто воздушное пространство над аэропортом Калуги.

– Позже в Москве и Красногорске Московской области заявили о взрывах. Очевидцы сняли на видео момент пролета крупного беспилотника в небе над столицей РФ. Как утверждают в минобороны России, он упал на территории лесного массива.

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