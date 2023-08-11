Взрыв в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов: в сети волна шуток

Момент очередной атаки беспилотника на Москву попал на трансляцию чемпионата РФ по гребле. На видео запечатлены российские гребцы, размеренно плывущие по Москве-реке, в то время как на заднем плане, в районе Карамышевской набережной, раздается мощный взрыв.

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Судя по опубликованным кадрам, несмотря на прилет спортсмены как ни в чем не бывало продолжили соревнования. В сети высмеяли взрыв БПЛА: пользователи отмечают, что в столице России традиционно"все под контролем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Москве без паники, дроны летают, все под контролем. Уже состоялось отрицательное примирение", "В Москве как всегда ничего не происходит", "Мы возобновили авиасообщение с Москвой, но есть нюанс", "Громкое путешествие в один конец", "Надо увеличивать количество рейсов и тонажность", "А что опять?", – пишут они.

Российские пропагандисты утверждают, что обломки дрона упали недалеко от московской больницы № 67 – он якобы был нацелен на Карамышевский гидроузел, но "сооружение не повреждено". А в минобороны РФ заявили, что БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

После взрыва движение по Карамышевской набережной частично перекрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Москве утром 11 августа закрыли небо над аэропортом "Внуково", власти объявили режим "Ковер". Также было закрыто воздушное пространство над аэропортом Калуги.

– Позже в Москве и Красногорске Московской области заявили о взрывах. Очевидцы сняли на видео момент пролета крупного беспилотника в небе над столицей РФ. Как утверждают в минобороны России, он упал на территории лесного массива.

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