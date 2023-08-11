В Москве и Красногорске прогремели взрывы, поднялся дым: говорят об атаке дронов. Фото и видео

В российской столице Москве около 10:50 прогремел взрыв в районе Карамышевской набережной. Там было видно задымление. Несколькими минутами позже стало известно, что взрыв также слышали в Красногорске (Московская область).

Видео дня

Инцидент подтвердили российские СМИ со ссылкой на очевидцев. Некоторые источники написали, что и в Москве, и в Красногорске упали и взорвались объекты, похожие на беспилотники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Взрыв в столице страны-агрессора произошел в районе Москва-реки. На место выехали экстренные службы.

Также очевидцы сняли на видео момент пролета большого БпЛА в небе над Москвой:

Что касается взрыва в Красногорске, то россияне ранее заметили беспилотник в районе Новорижского шоссе.

И Красногорск, и Карамышевская набережная расположены на запад от центра Москвы. Через Красногорск также протекает река Москва.

Как писал OBOZREVATEL:

– Взрывы в столице РФ и Подмосковье прогремели после того, как россияне закрыли небо над аэропортом "Внуково" и объявили режим "Ковер". Такие меры агрессор предпринял из-за обнаруженных беспилотников.

– Примерно в 11:00 пятницы, после того, как в городах заявили о падении БпЛА, план "Ковер" был снят.

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