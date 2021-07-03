Выводок утят, переходивших через дорогу, спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшими. Видео
На трассе у Новосибирска, Россия, выводок из утят, переходивших дорогу, спровоцировал серьезное ДТП. В результате травмы получили пять человек, утята не пострадали.
Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT. Видеорегистратор автомобиля марки Skoda зафиксировал момент инцидента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Известно, что водитель, заметив утят-малышей во главе с мамой-уткой, которые ковыляли через дорогу, принял решение притормозить. Поскольку на момент остановки птицы находились уже на встречной полосе и двигались в сторону лесополосы, мотивация автомобилиста непонятна.
В этот момент сзади в Skoda врезался рейсовый автобус с пассажирами. Пятеро человек получили серьезные травмы тела и были госпитализированы с места ДТП. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июня в Киеве Mercedes наехал на семейство уток (крякв), которые переходили дорогу, двое утят погибли.
В инциденте обвинили украинскую гимнастку Лилию Подкопаеву, так как автомобильные номера полностью совпали с данными ее внедорожника. Спортсменка опровергла эти обвинения и обратилась в полицию, поскольку ей поступали угрозы от зоозащитников