Выводок утят, переходивших через дорогу, спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшими. Видео

На трассе у Новосибирска, Россия, выводок из утят, переходивших дорогу, спровоцировал серьезное ДТП. В результате травмы получили пять человек, утята не пострадали.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT. Видеорегистратор автомобиля марки Skoda зафиксировал момент инцидента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Известно, что водитель, заметив утят-малышей во главе с мамой-уткой, которые ковыляли через дорогу, принял решение притормозить. Поскольку на момент остановки птицы находились уже на встречной полосе и двигались в сторону лесополосы, мотивация автомобилиста непонятна.

Видео дня

В этот момент сзади в Skoda врезался рейсовый автобус с пассажирами. Пятеро человек получили серьезные травмы тела и были госпитализированы с места ДТП. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL: