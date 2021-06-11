В Киеве Mercedes задавил утят, которые переходили дорогу. Видео

В Киеве Mercedes наехал на семейство уток (крякв), которые переходили дорогу. К сожалению, двое утят погибли.

На видео, размещенном в сети и Telegram-каналах, видно, что водители других авто сигналили владельцу элитного автомобиля, пытаясь предупредить о птицах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Сразу после происшествия мать-утка улетела в неизвестном направлении, оставив утят на дороге, которые сбились в кучу возле погибших сородичей. Mercedes после наезда не остановился и продолжил движение дальше.

Отметим, 5 мая, на одной из улиц массива Виноградарь на несколько минут останавливалось движение транспорта, из-за того, что утка со своим выводком переходила дорогу.

В Дарницком районе Киева ворона атаковала проходившую мимо девушку. Инцидент произошел рядом со станцией метро "Славутич". Птица несколько раз напала на прохожую, которая шла между двумя заборами.

На видео присутствует нецензурная лексика

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что зафиксировали случаи нападения ворон на пешеходов. Подобный инцидент произошел на улице Саксаганского, где пернатые атаковал мужчину.