Выпускает ЗРК "Тор-М2Е" и ударные БПЛА: что известно о заводе "Купол" в Ижевске, который атаковали дроны. Фото и видео

В России 1 июля беспилотники СБУ поразили электромеханический завод "Купол", расположенный в городе Ижевск, Республика Удмуртия. Россияне подтвердили жертвы и пострадавших на оборонном предприятии, которое выпускает зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Е", ударные дроны и другую продукцию для оккупационной армии.

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"Бавовна" на этот военный объект наведалась уже не впервые. OBOZ.UA собрал информацию о заводе и том, какое место он занимает в оборонно-промышленном комплексе страны-агрессора.

Детали атаки 1 июля

Утром во вторник россияне опубликовали ряд видео из Ижевска, над которым пролетает беспилотник, а затем – кадры задымления из района, где находится военный завод "Купол", выполняющий заказы министерства обороны РФ.

В связи с атакой в Ижевске приостановили работу аэропорта. О поражении предприятия сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов: сначала заявил, что пожарные на месте "устраняют очаги возгорания", потом подтвердил, что есть жертвы и пострадавшие мирные жители, но количество не уточнил.

Российские же пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что погибло три человека, еще от 20 до 24 – травмированы.

Источники OBOZ.UA в Службе безопасности Украины подтвердили поражение дронами российского завода, который находится под международными санкциями как объект военно-промышленного комплекса агрессора.

"Утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол", который расположен в республике Удмуртия. Расстояние до цели – более 1300 километров", – говорится в сообщении.

Что еще известно о заводе "Купол"

В России электромеханический завод "Купол" позиционируют как одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Там выпускают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2Е" и бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант".

По данным СБУ, ижевский завод также производит ЗРК "Оса" и ударные беспилотники "Гарпия-А1".

Кроме того, оборонное предприятие в Ижевске производит и дроны-камикадзе типа "Шахед" в рамках модернизации Россией беспилотников для атак по Украине. В частности, проект "Схемы" рассказывал, что серийные номера дронов, сделанных именно "Куполом", достигли уже более 9000, а маркируют такие БПЛА белым цветом.

Сам завод "Купол" не впервые становится целью дронов – он уже попадал под удар в ноябре 2024 года. Тогда пострадал один человек, здание не получило серьезных повреждений.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня подразделение ГУР СО и Сил обороны Украины ударили по складам боеприпасов 1060-го Центра материально-технического обеспечения российской армии. Было подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта в Брянской области РФ.

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