В российском Ижевске БПЛА атаковал завод-производитель зенитных ракет 'Тор' и 'Оса': есть разрушения

Ночью 17 ноября беспилотники залетели в Республику Удмуртия и поразили предприятие, где страна-агрессор производит зенитные ракеты. В частности, "бавовна" посетила заводской цех в городе Ижевск.

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Российские паблики утверждают, что БЛПА не ударил, а якобы просто упал. По их данным, один человек пострадал.

"Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу: Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат", – констатировали пропагандисты.

В сеть они выложили видео с камеры под одной из многоэтажек, зафиксировавшей взрыв около 06:57 по местному времени. Также были кадры с других ракурсов.

Жители сообщили, что видели зарево. От громкого звука во дворах сработали сигнализации авто.

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов подтвердил, что на производстве якобы только выбило стекла, но "серьезных разрушений нет". Говорит, персонал был эвакуирован. Одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. На место съехались российские оперативные службы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что под атакой неизвестных БПЛА в РФ был Ижевский электромеханический завод "Купол". Там производятся российские зенитные управляемые ракеты для комплексов "Тор" и "Оса", а также радиолокационные станции и определенные компоненты.

Отметим, что расстояние от границы Украины до Ижевска – более 1300 км.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 15 ноября дроны могли атаковать военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ. Россияне заявили, что все БПЛА были уничтожены, обломками лишь немного задело частные дома.

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