'Вынуждены принять меры': в РФ отреагировали на вступление Финляндии в НАТО

В России отреагировали на вступление Финляндии в НАТО. В российском министерстве иностранных дел назвали ее "одной из малых, ничего не решающих стран" и заявили, что Финляндия якобы "утратила свой особый голос в международных делах".

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При этом в государстве-агрессоре пообещали "принять ответные меры военно-технического и иного характера для устранения угроз", якобы появившихся для России после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. Заявление МИД РФ тиражируют пропагандистские СМИ России.

Так, Москва "понизила" Финляндию до "малой, ничего не решающей страны" из-за того, что это государство стало полноправным членом Североатлантического альянса.

"Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран – членов НАТО, утратив свой особый голос в международных делах", – заявили в МИД РФ.

Там также разразились угрозами в сторону Хельсинки.

"РФ вынуждена будет принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО" – пообещали в российском внешнеполитическом ведомства.

Напомним, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия официально стала членом НАТО. Теперь Россия заполучила еще свыше 1000 км границы с государством – членом Североатлантического альянса.

В этот день состоится торжественная церемония в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО разместят флаг Финляндии, 31-го члена этого оборонительного союза.

Протоколы о вступлении в НАТО главы МИД Финляндии и соседней Швеции подписали еще 5 июля прошлого года. Далее последовала долгая процедура ратификации их присоединения к Альянсу всеми 30 членами. Несколько дней назад вступление Финляндии одобрил последний из членов, Турция. Переговоры Анкары со Стокгольмом продолжаются.

При этом глава РФ Владимир Путин еще в июне прошлого года заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не создает непосредственной угрозы России и это "их дело". При этом он выдал, что расширение военной инфраструктуры на территории этого региона "вызовет зеркальный ответ" Кремля.