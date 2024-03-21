'Выходим только за лекарством, город опустел': жители Белгородщины жалуются на обстрелы, чиновники скрывают 'прилеты'

Жители Белгорода жалуются, что ситуация стала гораздо хуже, чем раньше. Город опустел, ведутся постоянные обстрелы, а жители выходят из домов только для того, чтобы купить лекарства или продукты.

Местные власти и пропагандистское телевидение замалчивают масштабы обстрелов, при этом полноценную защиту населению не предоставляют. Об этом сообщают в Telegram-канале "Можем объяснить".

Так, в четверг, 21 марта, Белгород снова стал объектом обстрела. Сообщается, что 5 человек пострадали, были повреждены 30 квартир и 6 частных домов, а также стадион "Белгород-Арена". В результате атак пять тысяч человек остались без электроснабжения.

"Действительно гораздо страшнее, чем раньше. Остановлена работа. Выходы только по лекарствам и продуктам в ближайшие точки", — рассказывает жительница Белгорода.

В городе прекратили работу торговые центры, школы объявили каникулы, и на улицах заметно уменьшилось количество людей. Некоторые факты о реальной ситуации в Белгороде скрывают местные власти.

"В среду в моем микрорайоне упал неразорвавшийся снаряд. Губернатор заявил, что беспилотник сбит в 28 км от нас. На следующий день я увидела работы на доме в 300 м от моего дома и узнала правду — беспилотник сбит непосредственно в нашем массиве", – рассказала еще одна местная жительница.

Быстрого доступа к бомбоубежищам в Белгороде по-прежнему нет. Жители города в случае необходимости используют подвалы домов, обычно закрытых на замок и доступных только для жителей.

Полноценную эвакуацию в городе не проводят. Для детей предлагается временное пребывание в лагере, в то время как для взрослых организованного выезда нет.

"У некоторых паника. Дети и подростки даже после переезда боятся выходить на улицу. Многим взрослым и детям нужна помощь психологов и психиатров", – рассказала одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось, что военная операция российских добровольцев на территории Белгородской и Курской областей страны-агрессора вынудила Россию отвлекать силы от линии фронта в Украине. Подразделения российских оккупационных войск опрокидывают для защиты Белгорода.

Напомним, что жители Белгорода подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Топ-темы на ресурсах РосСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!