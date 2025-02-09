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Второй за сутки: в РФ еще один танкер с мазутом сел на мель

Екатерина Дутик
Новости России
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Танкер Koala сел на мель у морского порта в Ленинградской области РФ.

В ночь на 9 февраля у морского порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ начал тонуть танкер Koala. Это уже второй за сутки инцидент в территориальных водах России – до этого на мель у берегов Сахалина сел получивший пробоину китайский корабль An Yang 2.

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Судно плавает под флагом Антигуа и Барбуды, а на его борту было 132 тысячи тонн мазута. Об этом сообщили Telegram-каналы Baza и Nexta Live.

В два часа ночи на танкер был загружен мазут, но утром перед отплытием раздались три мощных взрыва в машинном отделении, после чего танкер начал садиться на мель. Грузовое отделение не было повреждено.

Российский танкер Koala сел на мель у морского порта в Ленинградской области РФ.

Экипажу удалось выбраться на берег, они были эвакуированы, поэтому пострадавших нет. На момент аварии на борту находились 24 члена экипажа:

  • 4 россиянина;
  • 8 граждан Грузии;
  • 12 моряков из Индонезии.

По данным экстренных служб, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. Однако сотрудники МЧС установили вокруг танкера боновые ограждения для предотвращения возможного загрязнения.

Источник "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что инцидент с танкером вызвал настоящую панику в порту Усть-Луга. Около пяти утра в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, причем сообщалось о "внешнем влиянии" на танкер. В самом порту была объявлена срочная эвакуация, а сотрудники в переписке друг с другом писали и об атаке БПЛА, и о работе водных дронов.

Российский танкер Koala сел на мель у морского порта в Ленинградской области РФ.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко заявил, что причиной аварии стал "техногенный инцидент при запуске двигателя". По его словам, танкер пришвартован у причала, а угроз экологической катастрофы нет.

"Утром в порту Усть-Луга на танкере Koala произошел техногенный инцидент при запуске двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет", – заявил Дрозденко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель возле российского порта Невельск. На его борту было 1000 тонн угля, 700 тонн мазута и 100 тонн дизельного горючего. Россияне заверили, что утечка горючего не зафиксирована.

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