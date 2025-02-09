Второй за сутки: в РФ еще один танкер с мазутом сел на мель

В ночь на 9 февраля у морского порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ начал тонуть танкер Koala. Это уже второй за сутки инцидент в территориальных водах России – до этого на мель у берегов Сахалина сел получивший пробоину китайский корабль An Yang 2.

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Судно плавает под флагом Антигуа и Барбуды, а на его борту было 132 тысячи тонн мазута. Об этом сообщили Telegram-каналы Baza и Nexta Live.

В два часа ночи на танкер был загружен мазут, но утром перед отплытием раздались три мощных взрыва в машинном отделении, после чего танкер начал садиться на мель. Грузовое отделение не было повреждено.

Экипажу удалось выбраться на берег, они были эвакуированы, поэтому пострадавших нет. На момент аварии на борту находились 24 члена экипажа:

4 россиянина;

8 граждан Грузии;

12 моряков из Индонезии.

По данным экстренных служб, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. Однако сотрудники МЧС установили вокруг танкера боновые ограждения для предотвращения возможного загрязнения.

Источник "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что инцидент с танкером вызвал настоящую панику в порту Усть-Луга. Около пяти утра в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, причем сообщалось о "внешнем влиянии" на танкер. В самом порту была объявлена срочная эвакуация, а сотрудники в переписке друг с другом писали и об атаке БПЛА, и о работе водных дронов.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко заявил, что причиной аварии стал "техногенный инцидент при запуске двигателя". По его словам, танкер пришвартован у причала, а угроз экологической катастрофы нет.

"Утром в порту Усть-Луга на танкере Koala произошел техногенный инцидент при запуске двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет", – заявил Дрозденко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель возле российского порта Невельск. На его борту было 1000 тонн угля, 700 тонн мазута и 100 тонн дизельного горючего. Россияне заверили, что утечка горючего не зафиксирована.

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