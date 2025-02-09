Перевозило 1000 т угля и 705 т мазута: у Сахалина потерпело крушение китайское судно с топливом. Фото и видео
Вблизи российского острова Сахалин потерпело крушение китайское грузовое судно An Yang 2. Оно везло 706 тонн мазута, 56 тонн дизельного горючего и 1000 тонн угля, штормом его выбросило на мель возле российского порта Невельск, корабль получил пробоину.
На борту судна находятся 20 членов экипажа, российские спасатели не могут добраться до них из-за плохой погоды. Об этом сообщают российские СМИ.
"Китайское судно An Yang 2 села на мель из-за сильного шторма, который бушевал у берегов Сахалина. Балкер потерял управление и был выброшен на мель сильным течением рядом с городом Невельском. Спасатели не могут подобраться к судну из-за плохих погодных условий", – отмечает одно из российских изданий.
Известно, что это китайское судно перевозило 706 тонн мазута, 56 тонн дизельного горючего и 1000 тонн угля. Оно двигалось из китайского порта Цзяньин в Невельск. Россияне уверяют, что в настоящее время утечка горючего не зафиксирована.
Введен режим повышенной готовности. Разлива топлива не зафиксирована, угрозы жизням и здоровью экипажа нет. На борту находятся 20 человек. Власти заявили, что держат постоянную связь с моряками. Морские спасательные и водоотводные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма. Решение о разгрузке судна или его снятии с мели будет приниматься, как только улучшатся погодные условия", – пишут пропагандисты.
Вместо этого автор местного Telegram-канала "Приключения Джека. Сахалин" считает, что вблизи Невельска грузовой корабль из КНР останется на долгие годы.
"Похоже у Невельска появилась новая достопримечательность на ближайшие годы. Скорее всего, судно придется разгружать и утилизировать. Но у города уже есть такой опыт, поэтому уверен все будет хорошо", – пишет он.
Согласно сообщениям, запасы воды и еды у экипажа есть. Для оказания помощи в районе инцидента находятся буксиры "Рубин" и "Спаситель Кавдейкин".
Судно Ang Yang-2 имеет длину 190 метров, ширину 32 метра и грузоподъемность 56 705 тонн.
Напомним, ранее стало известно, что Дания меняет политику по движению судов в Балтийском море. Государство начало инспектировать российские танкеры. Основная цель – предотвратить экологические катастрофы, которые могут произойти из-за использования старых и опасных судов "теневого флота", транспортирующих нефть в обход международных санкций.
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