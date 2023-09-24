ВСУ подловили россиян на имитации строительства оборонительных сооружений в Курской области. Фото

Страну-агрессора Россию в очередной раз разоблачили на лжи относительно оборонных сооружений, которые были возведены на границе с Украиной. Фортификации оказались имитацией, на которой обогатились местные коррумпированные власти.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, ссылаясь на подполье. Там показали новые фото того, что представляет собой российская защита на границе (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Напомним: в прошлом месяце в ЦНС рассказывали, как курский губернатор Роман Старовойт подзаработал, обещая жителям области обеспечение безопасности. Чиновник лично отвечал за появление на границе оборонительных сооружений, на что было израсходовано более 10 млрд руб.

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Однако то, что должно было испугать диверсантов и якобы врага, оказалось фальшивкой. Это еще раз показали снимки, сделанные бойцами курской повстанческой армии. В ЦНС подчеркнули, что они продолжают помогать ВСУ выявлять места дислокаций агрессора вдоль границы, в частности, с Сумской областью.

Так, на сегодня все опорные пункты в курском пограничье так и стоят без личного состава и техники. Кроме того, траншеи, блиндажи и "зубы дракона" поросли кустарниками.

По данным Центра национального сопротивления, почти весь личный состав врага передислоцирован на Запорожье и Донбасс, где его планово уничтожают наши воины в рамках контрнаступления.

"В то же время российская верхушка успешно "усваивает" средства рядовых граждан империи и такое положение вещей нас устраивает", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курской области. Там вспыхнул пожар. Во время двойной атаки дронов, на которую россияне пожаловались 11-12 сентября, в регионе было повреждено админздание.

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