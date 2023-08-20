Не защита, а имитация: найден 'нюанс' с оборонительными линиями за 10 млрд в Курской области РФ. Фото

В Курской области России власти построили линии обороны, выделив на это десяток миллиардов рублей. Однако фортификационные сооружения, которые должны были бы "напугать" диверсантов и "противника", оказались лишь имитацией.

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Аналитики показали обманку на фото, которые отправило подполье (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что за обеспечение безопасности для Курской области, граничащей с Украиной, отвечал сам губернатор Роман Старовойт, потратив на это более 10 млрд руб.

"Работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены", – отчитался он, добавив, что они проводились совместно с министерством обороны РФ и пограничным управлением региона.

Также добавил, что сейчас идет завершение строительства третьей линии обороны, которая "будет готова к 5 ноября".

Примечательно, что на сделанных подпольем снимках полей в Курской области можно увидеть "очень усиленные" линии обороны – траншеи, блиндажи, несколько шлагбаумов, которые легко объехать, несколько "зубов дракона". В то же время там нет ни одного военнослужащего.

"По информации Центра национального сопротивления, почти вся линия государственной границы пуста. Иногда прибывает артиллерия для обстрела мирного населения Украины и спецподразделения ГРУ и ССО ВС РФ для проведения терактов на территории Сумской области", – констатируют аналитики.

Они подчеркнули, что военные агрессора лишь имитируют свою бурную деятельность по строительству обороны в пограничье.

"Продолжаем наблюдать за действиями врага и благодарим за информирование", – добавили в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в РФ заявили об атаке БПЛА на вокзал в Курске. По данным российских источников, около 03:20 в городе раздался мощный взрыв от того, что дрон якобы задел крышу здания, откуда повалил дым.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили, что у России есть сценарий для осуществления провокации на Курской АЭС. Однако вопрос состоит в том, решит ли Кремль издать приказ о его воплощении.

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