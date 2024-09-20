Жители поселка Коренево, контроль над которым пока имеют российские военные, написали обращение к диктатору Владимиру Путину с требованием защитить их от мародеров и наказать последних. Но грабят местное население не украинские защитники, а именно российские оккупанты, подчеркнуто в обращении.

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Соответствующее обращение показал Telegram-канал "Досье Шпиона", располагающий информацией от спецслужб страны-агрессора. Как отмечается в письме, жители Коренево "находятся в ужасе" именно из-за российских захватчиков.

"В пгт Коренево не было военных ВСУ ни одного дня, но все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшие жилые дома вскрыты и ограблены", – так начинается обращение к диктатору Путину.

Как известно, в РФ разглашение любой информации об оккупантах ​​может привести в тюрьму. Поэтому жители Коренево перестраховались, заявив, что они "не пытаются и не преследуют цель дискредитировать вооруженные силы".

"Но то, что мы наблюдаем сейчас, не поддается осмыслению, мы находимся в ужасе", – говорят россияне.

В своем обращении жители перечисляют задокументированные факты массового мародерства, разбоя, насилия над местными жителями, угонов автомобилей и даже расстрелов собак.

"Люди лично видели, как мужчины в военной форме вскрывали дома, расстреливали собак, заходили в дома, магазины, аптеки, склады и выносили-вывозили имущество. Кража и вывоз имущества продолжается. Были и такие факты, когда некоторые жители, попав в родной дом и застав людей в военной форме за грабежом, не могли никак защититься и прекратить преступление. Их под дулом автоматов просто выставили из собственного дома", – жалуются россияне на своих "защитников".

Местные жители обращают внимание на отсутствие реакции военной полиции на совершенные преступления.

Интересно, что согласно официальной информации "единороссов", у российских военных в Курской области есть все, что им нужно. Деньги выплачиваются своевременно, еда и одежда есть, и неплохие. Несмотря на это, "единороссы" им все равно постоянно оказывают гуманитарную помощь. Так что получается, мародерство – это не потребность нищих солдат, а качественное отличие российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Курской области жалуются на своих военных, мародерствующих в магазинах и домах, далеко не в первый раз. Ранее российский журналист даже показал видео, где именно российские солдаты грабят магазины.

Кто именно грабит россиян, точно известно. В частности, украинским силам в Курской области противостоят армейский корпус Ленинградского военного округа, 11-я воздушно-десантная бригада, 56-й полк ВДВ и чеченское подразделение спецназначения "Ахмат". Также вблизи Суджи действуют подразделения российской "Дикой дивизии Донбасса", ранее известной как батальон "Пятнашка".

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